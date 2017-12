Promesas celestes

Entre el lunes 4 y el sábado 9 se desarrollaron, en la ciudad boliviana de Cochabamba, los XXIII Juegos Sudamericanos Escolares, con participación de delegaciones de Argentina, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. El desempeño de la delegación uruguaya fue destacado: obtuvo cuatro medallas en deportes colectivos, una medalla de oro y otra de bronce en atletismo, y una de plata en natación.

“Estos sudamericanos son bien particulares, porque no son organizados por las federaciones deportivas, sino por los distintos ministerios de deportes –en el caso de Uruguay, por la Secretaría de Deportes– que conforman el Consude [Consejo Sudamericano del Deporte]”, explicó a la diaria la coordinadora del área Deporte y Educación de esa secretaría, Andrea Pesce, quien estuvo en Cochabamba acompañando a la delegación uruguaya. Por lo tanto, los participantes no son integrantes de selecciones nacionales de federados, sino estudiantes de instituciones educativas públicas o privadas. “Cada país tiene su forma de selección. Nosotros la hacemos a partir de los Juegos Deportivos Nacionales, que es un evento en el que se pasa a instancias locales, departamentales y regionales, hasta llegar a nivel nacional. De ese evento deportivo es que se selecciona a quienes van a representar a Uruguay en los Juegos Sudamericanos. En los deportes colectivos se lleva al ganador de la categoría sub 14 y este equipo puede llevar por reglamento a dos jugadores más que tienen que haber participado en los Juegos Nacionales”, agregó Pesce.

Por ejemplo, el equipo de vóleibol femenino salió del liceo de Colonia Miguelete (Colonia), pero se reforzó con dos jugadoras de Paysandú. Los varones eran de un liceo de Río Branco (Cerro Largo), pero con dos refuerzos de Young (Río Negro). “Los representantes en los deportes individuales salen a partir de unas marcas que determinamos y de un cupo, pero todos tienen que haber pasado por los Juegos Deportivos Nacionales”, puntualizó la coordinadora.

Pesce destacó la actuación en los Juegos de Cochabamba de Juan Hackembruch, un muchacho que compitió en natación y que entrena en la piscina cerrada de la plaza de deportes pública de Bella Unión.

Medallas

Mauro Pons Hausser (de Rosario, Colonia) obtuvo la medalla de oro en salto alto masculino con una marca de 1,94 metros. “No hay récords en este evento, pero sí un registro de marcas, y estaba en 1,91 metros. Para un adolescente de 14 años esa es una excelente marca”, dijo Pesce. En tanto, Sheila Laenen (Liceo 2 de Paysandú) obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de martillo femenino con 51,87 metros; y en lanzamiento de disco, Sofía Belén Vespa, de 13 años (de Fray Bentos, Río Negro), quedó cuarta con una marca de 35,62 metros, ante los 37,40 que obtuvo la competidora brasileña que ganó la medalla de bronce. En lanzamiento de jabalina masculino, el uruguayo Camilo Larrama Cruz también quedó cuarto, con una marca de 48,85 metros, a sólo 24 centímetros del argentino que se llevó la medalla de bronce.

En natación, Nicole Rodríguez se quedó con la medalla de plata en 50 metros espalda femenina, una disciplina en la que ganó una brasileña y quedó tercera una chilena.

Por equipos, Uruguay fue medalla de plata en básquetbol masculino al ganarle la semifinal a Paraguay 93-73, pero cayó en la final con Chile 56-42.

En handball, Uruguay obtuvo las medallas de plata tanto en la competición femenina como en la masculina. Las adolescentes le ganaron a Perú 31-7, pero cayeron en la final con Brasil 16-7, mientras que los varones le ganaron la semifinal a Chile 21-15 y cayeron en la final con Brasil 22-19. En fútbol sala femenino, Uruguay obtuvo la medalla de bronce; perdió en semifinales con Brasil 10-2, pero derrotó en el partido por el tercer puesto a Paraguay 5-1. La medalla de oro se la llevaron las colombianas, que les ganaron a las norteñas 6-2.

Pero además de los prometedores resultados deportivos, Pesce destacó que la delegación uruguaya “fue valorada por su comportamiento, por su actitud, por su garra, por su entrega y por su juego en equipo”. “El equipo de vóleibol femenino, por ejemplo, que es de Colonia Miguelete, una localidad de 1.000 habitantes, desplegó un nivel técnico y un conocimiento táctico que es para destacar”, añadió.

Pesce explicó que el objetivo de los Juegos Sudamericanos Escolares, que se hacen todos los años, es “vincular al deporte con la educación”, fomentando que los adolescentes “permanezcan en los centros educativos”. “Hay que ser estudiante para participar en esto. Es como un programa a nivel sudamericano que apuesta a eso, a fomentar el deporte y el vínculo con el sistema educativo”, concluyó.