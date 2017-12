Selección masculina sub 18 cierra 2017 con dos amistosos

La selección uruguaya sub 18 que dirige Fabián Coito está entrenando en el Complejo Uruguay Celeste previo a la finalización del año. Este grupo de jugadores, que conformará la futura selección sub 20 que competirá en el Sudamericano de Chile 2019 –que además será Preolímpico para clasificarse a Tokio 2020–, disputará dos amistosos para cerrar 2017.

El primer encuentro de práctica será hoy con la selección de Soriano, a las 10.30 en el Complejo, mientras que la semana se cerrará el jueves con la selección de Lavalleja a las 20.30, en Minas. Coito y su cuerpo técnico renovaron su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol luego de consagrarse campeones del Sudamericano de la categoría sub 20 en enero de este año, en Ecuador, y tras lograr el cuarto puesto en el Mundial que se jugó en Corea del Sur a mitad de año. El primer objetivo de este largo proceso será meterse en el Mundial de 2019, que aún no tiene sede confirmada. El segundo es ir a los Juegos Olímpicos, evento al que no han concurrido desde Londres 2012.