Victorias de Nacional, Hebraica y Olimpia en el arranque de una nueva fecha de la LUB

Confirmado su buen momento en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), Nacional derrotó anoche a Welcome 106-86 en la cancha de Unión Atlética, en uno de los encuentros que marcaron el inicio de la tercera fecha de la rueda Clausura del certamen. Una vez más, el estadounidense Anthony Dandridge –uno de los jugadores más valiosos del campeonato– fue clave en el bolso, al aportar 35 puntos y seis rebotes. Fue importantísimo también el desempeño de Santiago Moglia, que terminó el partido con 26 puntos en la planilla. El duelo fue disputado, pero se quebró definitivamente en los últimos cinco minutos del tercer cuarto, en el que Nacional metió un parcial de 19-3, que fue lapidario para las aspiraciones de los welcomenses, que de todas maneras están tranquilos porque ganaron el Apertura y ya tienen un lugar asegurado en la Liguilla y en los play off. Con este gran triunfo –el séptimo obtenido en la cancha de Unión Atlética, donde ofician como locales en el torneo y no han perdido ningún partido– los tricolores quedaron en el tercer puesto de la tabla general del torneo.

También anoche ganó Hebraica y Macabi, que jugando como visitante en la cancha de Trouville superó a los rojos 87-82. Desde el comienzo del juego los macabeos –actuales bicampeones de la LUB– marcaron condiciones, y la dupla conformada por Leandro García Morales y el panameño Michael Hicks causó estragos en la defensa de Trouville. De todas maneras, una gran reacción en el último cuarto arrimó a los locales en el marcador, pero Macabi cerró bien el partido y se quedó con el punto en disputa. Hicks, el mejor jugador de la cancha, metió 33 puntos y García Morales aportó 26. En Trouville se destacaron el estadounidense Todd Brown con 20 puntos y Marcos Marotta con 16.

El partido más apretado y caliente de la noche de ayer se jugó en el gimnasio de Olimpia, en el barrio Colón, donde los locales lograron una enorme victoria sobre Defensor Sporting 90-86. Los fusionados fueron arriba durante casi todo el partido, pero en el último cuarto los locales –que están peleando por no bajar– lograron adelantarse en el marcador y se terminaron quedando con el juego, que tuvo un final electrizante. Paul Harrison, con 27 puntos y 20 rebotes, fue determinante en el equipo olimpista, que también tuvo el aporte imprescindible de Abel Agarbado, con puntos decisivos en momentos clave.

Esta tercera fecha de la rueda Clausura de la LUB proseguirá esta noche con tres partidos, de los que se destaca el gran clásico que jugarán Goes y Aguada a las 20.15 en el Palacio Peñarol. Los aguateros del Hechicero Fernando Cabrera vienen en ascenso y, pese a la quita de dos puntos que sufrieron como sanción disciplinaria, están metidos de lleno en la pelea por meterse entre los de arriba. En su última presentación, el viernes, Aguada venció a Larre Borges 83-73 y en dicho juego hizo su presentación en el equipo el estadounidense Jamario Moon, quien llegó al club para reemplazar temporalmente a su compatriota Jeremis Smith, quien sufrió una lesión que lo mantendrá cerca de un mes sin jugar. Moon es un ala pivot de 2,03, con pasado en la NBA, que seguramente hoy sumará unos cuantos minutos. Del lado de los goenses, la mira está puesta en zafar del último lugar de la tabla general, para evitar el descenso. Las entradas para este encuentro están a la venta en los locales de Redpagos. Además, el partido será emitido por VTV. También esta noche, a las 20.30, Larre Borges jugará en su cancha con Malvín y a la misma hora Urunday Universitario hará lo propio con Biguá.

El jueves comenzará la cuarta fecha del Clausura, con dos partidos. Welcome recibirá en su cancha a Olimpia, mientras que en el gimnasio de Bohemios los albimarrones se medirán en el duelo barrial con Trouville.