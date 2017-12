Violetas y aurinegros definen esta noche la Tabla Anual

Hoy a las 20.00 Peñarol y Defensor Sporting disputarán en el estadio Centenario el partido final de la Tabla Anual, luego de que tras la fecha final del Clausura ambos finalizaran igualados en 86 puntos en la sumatoria de todo el Campeonato Uruguayo. El encuentro de esta noche será arbitrado por Esteban Ostojich y necesariamente tendrá un ganador: si al terminar el tiempo reglamentario hay empate, se jugará un alargue y, en caso de que persista la igualdad, el ganador del juego se decidirá mediante tiros penales. Luego del duelo de esta noche, la definición del Uruguayo 2017 proseguirá el domingo a las 19.00 con el segundo partido entre carboneros y tuertos. Si el domingo gana el vencedor de esta noche, será el campeón, pero si el ganador es el otro, habrá una serie de dos encuentros más para definir quién se queda con el título.

Para el partido de esta noche Peñarol tiene su equipo confirmado, sin la presencia de Guillermo Varela, que sigue con pubalgia. Su reemplazante será, igual que el domingo, Mathías Corujo; además, hoy en el lateral zurdo reaparecerá, luego de pagar su suspensión, Lucas Hernández. De esta manera, el equipo de Leonardo Ramos comenzará jugando con Kevin Dawson; Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Lucas Hernández; Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Diego Rossi y Fabián Estoyanoff; Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri.

Mientras tanto, del lado violeta el director técnico Eduardo Acevedo no confirmó la oncena y se mantiene la duda sobre si jugará o no en la ofensiva Gonzalo Carneiro, que hace varios partidos que está ausente por una pubalgia. Al parecer, el joven atacante está mejorando y podría aparecer de entrada esta noche; en caso de que no pueda hacerlo, jugará nuevamente como titular el panameño Cecilio Waterman.

Los otros diez jugadores defensoristas serán el arquero Guillermo Reyes; los zagueros Gonzalo Maulella, Santiago Carrera y Andrés Lamas –no juega Nicolás Coto Correa, por suspensión–; en la zona de volantes jugarán Mathías Suárez, Matías Cardacio, Martín Rabuñal y Ayrton Cougo, y arriba irá Facundo Castro junto con Carneiro o Waterman.

Las entradas para el encuentro de hoy están a la venta en los locales de Redpagos. Las cabeceras costarán 350 pesos y 200 pesos para los socios –los parciales de Peñarol irán a la Ámsterdam y los violetas, a la Colombes–; la tribuna Olímpica, que será exclusivamente para los aurinegros, costará 550 pesos y 300 pesos; los mismos montos regirán para la tribuna América, en la que los hinchas de Defensor irán al sector que da contra la Colombes y los de Peñarol, al que da sobre la Ámsterdam.