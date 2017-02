Biguá venció a Defensor Sporting por la Súper Liga

En un partido que llegó parejo al final, Biguá se impuso a Defensor Sporting 96-91. El goleador del ganador y del partido fue Richard Chaney, que hizo 28 puntos, además de bajar ocho rebotes y dar cuatro asistencias. Completito. Para Sporting significó la quinta derrota al hilo. En horas de cierre de la diaria jugaban Unión Atlética y Goes por el Reclasificatorio. Iniciado el tercer cuarto, la victoria era de Goes 45-44. El partido empezó a las 21.20, casi una hora después de lo previsto, debido a problemas en un reloj de 24 segundos.

Otro importante

Mañana a las 20.30 se enfrentarán Olimpia y Welcome en la cúpula de Colón, y vaya si será importante el punto que está en juego. Tercero y segundo, respectivamente, del Reclasificatorio, ambos buscan sumar para escapar de Unión Atlética y, en menor medida, de Sayago (a este último le quedan cinco partidos y debe ganar todos para sacar cuentas y calcular si zafa o tiene la posibilidad de jugar un desempate para no descender). Con respecto a ese asunto, Welcome está un poco más cómodo para los seis partidos que le quedan por delante. Parece haber encontrado en Anthony Kent y James Williams una pareja que soluciona el juego de ambos lados de la cancha y aporta más consistencia de equipo a los nacionales. Olimpia extraña a Rodney Alexander; no es para menos, ya que se trata de uno de los mejores foráneos de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Para suplantarlo mientras se recupera de su lesión tiene al cubano Yoan Haití, pero son jugadores distintos.

Mañana no habrá partidos. La actividad se retomará el viernes con tres juegos, dos pendientes de la primera fecha de la segunda rueda y uno que abrirá la tercera, todos ellos por la Súper Liga. Urunday Universitario con Aguada (a las 20.15 para la televisión) y Trouville con Defensor Sporting (en el horario habitual de las 20.30) son los correspondientes a la jornada atrasada, a los que se suma el choque entre Malvín y Larre Borges, que iniciará la nueva.

En cancha grande

Hebraica y Macabi no tiene actividad por la liga local porque se prepara para jugar el grupo C de la Liga de las Américas. El campeón uruguayo iniciará la serie el viernes cuando se mida con Capitanes (Puerto Rico) a las 19.15. A continuación jugarán los restantes dos equipos que conforman la llave: el local San Lorenzo (Argentina) frente a Bucaneros (Venezuela). El sábado el macabeo se medirá con los argentinos -equipo en el que la está rompiendo el artiguense Mathías Calfani- en el horario de fondo, a las 21.30, mientras que el domingo cerrará el grupo ante Bucaneros, otra vez a primera hora. Para clasificarse a la ronda semifinal Hebraica tendrá que ubicarse en los dos primeros lugares.

El conjunto que dirige Leonardo Zylberstein tiene todo el plantel a la orden: los extranjeros Michael Hicks y Jaime Lloreda, Martín Aguilera, Leandro García Morales, Sebastián Izaguirre, Luciano Parodi, Salvador Zanotta, Octavio Medina, Agustín Zuvich, el nacionalizado Jimmy Boston, más los buenos pibes de la cantera. Además, para esta ocasión se reforzará con dos préstamos: el argentino Omar Cantón, cedido por Unión Atlética, y el mercedario Marcos Marotta, base que en esta edición de la LUB defiende los colores de Larre Borges.

La serie está durísima. Tal vez sea la de mayor nivel entre las dos disputadas y la que se jugará la semana que viene; pero ahí está Hebraica, único representante uruguayo con esperanzas, tras la desafortunada participación de Aguada, que fue eliminado por diferencia de tantos. Macabi es líder en la LUB, llega con dos victorias consecutivas (ante Malvín y Urunday), cuenta con uno de los mejores planteles del medio y tiene con qué pelear los dos puestos que hay en juego. En semifinales ya están Soles de Mexicali y Fuerza Regia, ambos mexicanos, el campeón defensor del título, Guaros de Lara (Venezuela), y La Unión (Argentina), que junto con Soles de Mexicali fue uno de los que igualaron con Aguada y lo eliminaron por la diferencia de goleo entre los tres. El grupo D se disputará entre el 10 y el 12 de febrero en San Juan, Puerto Rico. Los equipos en cuestión son el local Leones, Academia (Colombia), Bahía (Argentina) y Cocodrilos (Venezuela).