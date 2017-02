Cinco hinchas de fútbol no pudieron comprar su entrada por estar en la lista de violentos: “Entraron gratis, como siempre”

EL FARO del Final del Mundo

Los dirigentes consideran que si bien aún hay mucho camino por recorrer, el hecho de que un sistema haya funcionado es un logro.

La primera fecha del Campeonato Uruguayo vendió 26.192 localidades. Si bien en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aseguran que se trata de una cifra que está dentro de lo esperable, desde el Ministerio de Salud Pública aseguran que se trata de un número “alarmante”. “Que haya más de 25.000 personas dispuestas no sólo a exponerse durante casi una hora y media a ese espectáculo dantesco llamado fútbol uruguayo, sino además a pagar por ello, demuestra que el número de personas con problemas mentales es bastante más alto de lo que muestran las estadísticas”, aseguró un funcionario de la cartera.

Más allá de los aspectos económicos, en la AUF consideran que el inicio de la temporada fue “un éxito”, ya que no se registraron episodios de violencia. “Peñarol metió cuatro goles y la barra brava no prendió fuego nada ni tiró ninguna garrafa. Si tenemos en cuenta que esa gente pierde el control de sus actos ante cualquier estímulo, sea positivo o negativo, podemos decir que estamos ante un gran logro”, aseguró el presidente de un club de Primera División.

Rafael Peña, jefe se seguridad de la AUF, destacó la puesta en marcha del sistema de identificación de hinchas violentos, que permitió que cinco de ellos no pudieran comprar entradas. “Los hinchas fueron a los locales de la red de cobranzas, pero no les vendieron las entradas porque sus nombres saltaron en la computadora. Llamaron a los dirigentes de sus cuadros, y al final entraron gratis, como siempre. Aún no llegamos al punto en el que logramos controlar el ingreso de hinchas violentos a los estadios, pero por lo menos pudimos desarrollar un mecanismo que funciona correctamente. Estamos en el buen camino y, como dijo el Maestro [Óscar Washington] Tabárez, el camino es la recompensa”, declaró el funcionario.

El propietario de un local de una red de cobranzas también se mostró satisfecho con el primer día de funcionamiento del sistema. “Cuando les negamos las entradas no nos tiraron piedras ni nada de eso, como temíamos. Con un poco de suerte, hasta logramos que aprovechen para pagar alguna cuenta”, dijo.