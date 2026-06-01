Empresario que le hizo un descuento de 25.000 dólares a Orsi aclara que le pidió el dinero de vuelta hace tres meses

El propietario de la automotora relató que durante el primer año de gobierno mantuvo la confianza en el mandatario, pero después “se me agotó la paciencia”

La Junta de Transparencia y Ética Pública recibió dos denuncias para que investigue la compra de una camioneta por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, por un precio 25.000 dólares menor a su valor de mercado. De todas maneras, fuentes de Presidencia aclararon que el caso seguramente ni siquiera llegue a analizarse. “El tema es que el presidente Orsi va a pagar los 25.000 dólares que le descontaron, porque el dueño de la automotora se lo pidió. Si hubo alguna irregularidad, en pocos días quedará sin efecto”.

El empresario que le vendió la camioneta al mandatario confirmó que la semana que viene recibirá esa suma de dinero por parte de Orsi. “Obviamente yo le desconté 25.000 dólares porque había sido electo presidente, pero después de un año de gobierno quedó en claro que era una cantidad de dinero absurdamente grande. Si fuera Tabaré Vázquez, o incluso José Mujica, todavía. Pero en este caso claramente no estaba justificado el monto. Lo que sí pienso hacer es ofrecerle un descuento de 10% en el próximo cambio de cubiertas, pero más nada”.