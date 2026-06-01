En condiciones normales, el evento climático El Niño suele provocar alteraciones meteorológicas importantes, pero los expertos consideran que este año, con la llegada de El Niño Godzilla, la situación será “crítica”. En el gobierno ya se están preparando para el impacto de este fenómeno, y una de las primeras medidas fue pedirle ayuda al gobierno de Japón. “Sabemos que los japoneses tienen muy claro cómo enfrentar a El Niño Godzilla. Ellos lo entienden mejor que nadie. Y si bien es cierto que la lucha contra El Niño Godzilla siempre les resultó difícil y les generó grandes pérdidas en materia de infraestructura civil y de vehículos militares como barcos y aviones, por no hablar de las decenas de miles de muertos, también es cierto que al final siempre terminan ganándole”, explicaron desde el Instituto Nacional de Meteorología.

Las autoridades advirtieron que la lucha contra El Niño Godzilla va a ser dura. “Vamos a necesitar que muchos uruguayos se lancen como kamikazes contra este evento climático. No va a ser fácil. Los vamos a recordar como verdaderos héroes”.