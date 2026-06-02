“No podía irme de Uruguay sin fumarme un porrito”, confesó Bielsa luego de un chiste en la conferencia de prensa

Teniendo en cuenta las tensiones entre Marcelo Bielsa y la prensa, y algunas situaciones polémicas en la interna de la celeste, muchos temían que la conferencia de prensa de ayer tuviera momentos de incomodidad. Sin embargo, el clima fue otro. A Bielsa se lo notó distendido, al punto de que, cuando un periodista le recordó una frase de José Pedro Damiani (“Los números no mienten; mienten los que hacen los números”), el director técnico bromeó que iba a adoptarla como suya. Tras ese chiste, Bielsa reconoció que estaba bajo los efectos de la marihuana. “No podía irme de Uruguay sin fumarme un porrito. No soy muy de las drogas, pero pasar tanto tiempo en este país y no fumar marihuana legal es como ir a Italia y no probar pasta”. “O como ir a las Islas Vírgenes y no lavar dinero”, agregó, en tono jocoso. Tras una seguidilla de chistes que no lograron hacer reír al público, Bielsa pidió volver a las preguntas, aunque le costó concentrarse. Cuando le preguntaron sobre la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria para el Mundial, se limitó a contestar: “Ehhh... no me acuerdo bien. Había un motivo, estoy seguro, pero ahora se me fue de la cabeza. Fah... Está poderoso esto. Qué grande Uruguay. Amo a los uruguayos”.

La sentencia: “No tengo nada contra Luis Suárez, pero cada vez que abre la boca hace un desastre”. Marcelo Bielsa, lúcido observador de la realidad futbolística.