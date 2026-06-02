Gobierno confirma que eliminará subsidios a autos eléctricos: “No estamos como para andar haciendo descuentitos”

Los vendedores de autos eléctricos criticaron el anuncio del gobierno de que se eliminarán algunos beneficios tributarios para este tipo de vehículos, como el descuento en la patente y en el precio de la carga eléctrica. Pero las autoridades se mantienen firmes. “Hay poca plata, las arcas del Estado están vacías; no estamos para andar haciendo descuentitos. Además, si les seguimos ofreciendo descuentos a los autos eléctricos los vendedores y usuarios de autos a nafta se van a quejar porque a ellos no les damos nada. Y ahí van a empezar las desconfianzas, las sospechas de que les damos un descuento a los autos eléctricos porque esperamos algo a cambio. No es bueno para la institucionalidad republicana”, expresó un integrante del equipo económico.

A los concesionarios de autos eléctricos, sin embargo, este argumento no les convence. “Toda la vida subsidiaron al gasoil, ¿y ahora se horrorizan por unos subsidios de nada? Eso es medir las cosas con doble vara”.