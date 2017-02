La AUF difundió cómo se llevará a cabo el nuevo sistema de venta de entradas para los partidos del Campeonato Uruguayo, tanto de la A como de la B, con el objetivo de cumplir de forma estricta con las obligaciones impuestas por el Decreto Nº 387/2016 que firmó el Poder Ejecutivo a instancias del presidente Tabaré Vázquez y las medidas de seguridad para los espectáculos deportivos en Uruguay que se crearon a fin de año pasado. “En Abitab se venderán y canjearán las entradas para los partidos en los que River Plate, Liverpool y Cerro sean locatarios. En Redpagos se venderán y canjearán las entradas para los partidos en los que Boston River, Danubio, Defensor Sporting, El Tanque Sisley, Fénix, Juventud, Nacional, Peñarol, Plaza Colonia, Racing, Rampla Juniors, Sud América y Wanderers sean locatarios”. El comunicado también destaca que “para la compra, reserva y/o canje de entradas, y para el ingreso a los escenarios deportivos, deberá presentarse cédula de identidad uruguaya o documento de identidad o pasaporte extranjero. No se podrá comprar entradas con pasaporte uruguayo”. El máximo de entradas que se emitirán es de siete. Y sigue: “El Ministerio del Interior proporcionará una lista de personas inhabilitadas, quienes no podrán obtener una entrada ni ingresar a los escenarios deportivos para los partidos de fútbol de los campeonatos uruguayos de Primera y/o Segunda División Profesional”. El día del partido no podrán comprarse ni canjearse entradas; los menores de 15 años no podrán adquirir boletos y además deberán ir a la cancha acompañados por un mayor de 18 años.