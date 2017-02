Esta noche se puede definir el último descenso en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Cinco partidos serán los que se jugarán hoy por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Cuatro corresponderán a la sexta fecha de la segunda rueda de la Súper Liga, pero el duelo más atrayente se disputará en la cancha de Olimpia, en el barrio Colón, donde se cruzarán los locales con Unión Atlética por la penúltima fecha de la zona de reclasificación.

Olimpia les lleva un punto de ventaja a los azulgranas, por lo que si ganan esta noche condenarán a su rival al descenso y a la vez se asegurarán su puesto en los play off reclasificatorios en los que pelearán por meterse en la lucha por el título. Para Unión Atlética, la única opción es ganar esta noche y luego ver qué sucede en la fecha final, que se celebrará el jueves. Ese día Unión Atlética será visitante de Goes y Olimpia jugará como visitante de Welcome, que al igual que Goes hace rato que tiene un lugar asegurado en los play off reclasificatorios.

Los de arriba

En la Súper Liga, que hoy tendrá la disputa de su penúltima fecha, ya hay tres equipos que tienen un lugar asegurado en los play off: Urunday Universitario, Aguada y Hebraica y Macabi. Por su parte, Trouville está último en la Súper Liga y ya sabe que en pocas semanas deberá cruzarse con Goes, el primero del reclasificatorio, para ver cuál de los dos sigue en el torneo.

Pero en las dos fechas finales, la de hoy y la que se jugará el viernes, cuatro equipos irán por quedarse con los dos últimos cupos de play off: Larre Borges, Biguá, Malvín y Defensor Sporting.

Esta misma noche, de acuerdo a los resultados que se den, el panorama puede quedar despejado, pero seguramente habrá que aguardar hasta la última fecha para tener claro cómo seguirá la disputa del torneo más importante del básquetbol uruguayo.