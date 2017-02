Etapas claves en la Liga Uruguaya de Básquetbol

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) completará dos nuevas etapas entre hoy y mañana, por la Reclasificación y la Súper Liga. En ambos casos se jugarán partidos muy importantes que permitirán seguir delineado el cuadro de los clasificados a los cuartos de final, al Súper 4 y el último descenso que queda por definirse.

Hoy habrá partidos por la parte baja de la tabla. En la Reclasificación, en la que Goes y Welcome ya obtuvieron el puesto 1 y 2, respectivamente, se disputará la tercera y antepenúltima fecha de la tercera rueda. A las 20.30, Olimpia recibirá a Goes en Colón, Unión Atlética y Sayago -ya descendido- se medirán en el gimnasio del primero, y Cordón, el otro equipo ya descendido a la Liga Uruguaya de Ascenso, enfrentará a Welcome en la cancha de Tabaré, a puertas cerradas. Tanto los misioneros como la W ya tienen la cabeza puesta en su cruce con los últimos tres de la tabla de arriba. A esos dos equipos se sumará uno más: el que se salve del descenso a segunda. Por ahora es Olimpia, que le sacó una mínima ventaja a Unión Atlética, a tres etapas del final del torneo.

Abren el fin de semana

La quinta etapa de la segunda rueda de la Súper Liga se disputará de manera íntegra mañana. Los cuatro partidos se jugarán a las 20.30.

Hebraica y Macabi y Aguada protagonizarán un partidazo en el gimnasio de Tabaré; este encuentro puede definir el primer puesto de la temporada regular y decretar la clasificación de los rojiverdes al Súper 4.

El más cercano perseguidor de Aguada es Urunday Universitario, que enfrentará mañana al colista Trouville en Pocitos. Los rojos de la calle Chucarro perdieron el martes su cuarto partido consecutivo y ayer anunciaron en su cuenta de Twitter un nuevo cambio de extranjero: “Luego del partido con Biguá, se decidió el corte de [Justin] Giddens y [Kevin] Rogers”. Los reemplazos serán el estadounidense Musa Abdul-Aleem (1,96 metros, alero), que en esta misma temporada vistió la casaca del rojo de Pocitos pero se desvinculó debido a una lesión, y el panameño Ernesto Oglivie (2,03 metros, ala), que viene de jugar en Correcaminos de Colón, en la Liga de las Américas. Oglivie tuvo un pasaje por Uruguay cuando defendió a Paysandú Wanderers en la temporada 2013-2014.

Siguiendo con el repaso de la fecha de mañana, Defensor Sporting y Larre Borges se medirán en la cancha de Bohemios; los aurinegros de la Unión están haciendo una campaña histórica y pueden confirmar la cuarta posición para meterse en cuartos de final y en el Súper 4.

Por último, Malvín y Biguá, que también se disputan un lugar entre los cinco que pasarán a cuartos de final, se enfrentarán en el gimnasio de los playeros.

El Súper 4 se jugará como es habitual en el Campus de Maldonado y clasificará al campeón a la próxima edición de la Liga Sudamericana.

La fecha está por confirmarse, ya que la que se había reservado -entre el 1º y el 3 de marzo- deberá postergarse debido a que Hebraica y Macabi estará por esos días en Puerto Rico, donde disputará el grupo semifinal de la Liga de las Américas con los locatarios de Leones de Ponce, Weber Bahía y San Lorenzo, ambos de Argentina, serie que se desarrollará entre el 3 y el 5 de marzo.