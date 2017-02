Hoy arranca la 4ª fecha del Apertura

Con el partido que jugarán esta noche a las 20.15 Defensor Sporting y Juventud en el estadio Luis Franzini se pondrá en marcha la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo. La razón del adelantamiento del partido se debe a que los violetas se estrenarán en la Copa Sudamericana el martes, cuando enfrenten en Ecuador a Liga Deportiva Universitaria de Quito, encuentro que comenzará a las 21.45 (hora uruguaya).

Pensando en el partido de hoy, el director técnico Eduardo Acevedo ya definió el equipo, en el que ingresará en ofensiva, desde el arranque, Gonzalo Carneiro en reemplazo de Maximiliano Gómez, que fue expulsado en el encuentro con Sud América por festejar en forma desmedida el agónico gol que le dio el triunfo a su equipo. Defensor hoy comenzará jugando con Guillermo Reyes, Guillermo de los Santos, Nicolás Correa, Gonzalo Maulella, Matías Zunino, Mathías Cardacio, Carlos Benavídez, Mathías Suárez, Matías Cabrera, Carneiro y Gonzalo Bueno.

El otro equipo uruguayo que debutará el martes en la Sudamericana será Boston River, que a las 19.15 oficiará de local en el Parque Central ante el club peruano Comerciantes Unidos, oriundo de la pequeña ciudad andina de Cutervo. Pero antes de recibir a los peruanos, el equipo de Alejandro Apud, que está invicto en el torneo, enfrentará mañana a las 16.30 en el estadio José Nasazzi a Racing, que todavía no ha podido ganar en la presente temporada.

Muy cerca del Nasazzi y media hora después, a las 17.00, Wanderers y Peñarol protagonizarán uno de los partidos más atrayentes de la etapa en el Parque Alfredo Víctor Viera. Los bohemios, luego de su prematura eliminación en la Libertadores, ganaron los dos encuentros que jugaron por el Apertura y llegan entonados al choque con los aurinegros que, tras dos empates consecutivos, no piensan en otra cosa que en llevarse los tres puntos del Prado. Martín Rodríguez, Mauricio Gómez, Gastón Bueno, Diego Barboza, Martín Rivas, Matías Santos, Adrián Colombino, Santiago Martínez, Ignacio González, Rodrigo Rivero y Sergio Chapita Blanco serán los 11 que pondrá en la cancha el director técnico albinegro Jorge Giordano. Por el lado de Peñarol también hay equipo confirmado, con algunos cambios respecto del que empató la semana pasada con Boston River. Leonardo Ramos reestructuró la formación y en el lateral derecho ingresará Alex Silva en lugar de Hernán Petryk; en la zona de volantes volverá Nahitan Nández, saldrá del equipo Juan Martín Boselli y el Cebolla Cristian Rodríguez comenzará jugando en el sector izquierdo de la zona de volantes en lugar de Matías Mier. Además, Ángel Rodríguez saldrá del equipo, y adelante, Junior Arias será titular. Resumiendo, Gastón Guruceaga estará en el arco; los cuatro del fondo serán Alex Silva, Iván Villalba, Ramón Arias y Lucas Hernández; Nahitan Nández, Guzmán Pereira y el Cebolla Rodríguez serán los volantes; Gastón Rodríguez jugará como enganche; arriba irán Junior Arias y Lucas Cavallini.

El que no cambia es Nacional, que para su partido del domingo a las 20.00 con River Plate en el Parque Central pondría el mismo equipo que comenzó jugando la semana pasada en la victoria sobre Plaza Colonia. El condicional se debe a que el director técnico Martín Lasarte no confirmó el equipo, pero de acuerdo con el entrenamiento que tuvo lugar ayer de mañana a puertas cerradas en el escenario tricolor, la formación para enfrentar a los darseneros sería con Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Santiago Romero, Diego Arismendi, Brian Lozano, Sebastián Fernández, Kevin Ramírez y Hugo Silveira. Tabaré Viudez ha entrenado a la par de sus compañeros esta semana, tras recuperarse de un desgarro, y ocupará un lugar en el banco de suplentes, al igual que Gonzalo Porras, que luego de cumplir su suspensión también estará entre los relevos.

Más allá del buen momento deportivo, la que está por culminar fue una semana extraña para Nacional, dominada por la situación del juvenil Rodrigo Amaral. Sin aviso previo, el jugador campeón del Sudamericano sub 20 en Ecuador no se reintegró a los entrenamientos con los tricolores el lunes, actitud que generó una situación incómoda. El presidente tricolor, José Luis Rodríguez, se reunió con el representante del jugador, Daniel Fonseca, y acordaron que Amaral haga un trabajo de acondicionamiento especial en Maldonado, a cargo del profesor Andrés Barrios, con la finalidad de que el juvenil llegue en su mejor condición al Mundial que tendrá lugar en mayo en Corea del Sur. Sin embargo, el cuerpo técnico comandado por Lasarte no estuvo al tanto de estas negociaciones, y el entrenador no ocultó su molestia durante los primeros días de la semana. Ayer, el director técnico y sus colaboradores se reunieron con dirigentes del club para tratar la situación de Amaral. El jugador hará la preparación especial en Maldonado y luego retornará a Nacional, aunque entrenará en Tercera División y no en Primera, por decisión de Lasarte.