Hoy se cierra la Súper Liga con cuatro partidos

La Liga Uruguaya de Básquetbol jugará esta noche la última etapa de la parte de arriba de la tabla de posiciones. Mañana se jugarán los dos partidos que restan por la Reclasificación, ya con los puestos definidos y los descensos a la Liga Uruguaya de Ascenso decretados. Hoy, entonces, a las 20.15 se medirán Defensor Sporting y Biguá en la cancha de Bohemios; Hebraica y Macabi será local de Trouville en el gimnasio de Tabaré; Malvín recibirá a Urunday Universitario, que deberá ganar para asegurarse el primer lugar de la tabla; y Larre Borges recibirá a Aguada en la Unión. Lo único confirmado hasta hoy es que Aguada será el tercero de la tabla y Trouville el último. Los puestos que restan definirse se conocerán esta noche. Lo que también se sabe es que Urunday, Hebraica y Aguada ya están en los cuartos de final y esperarán a conocer el rival que se reclasifique entre los tres de la parte baja y los tres últimos de la tabla de arriba.

Malvín afrontará el partido con el líder esta noche, con la llegada de un nuevo extranjero. Allen Durham ya entrenó con los playeros y hoy hará su debut frente a los estudiosos del Prado. El estadounidense llegó para reemplazar a Laquinton Ree Ross. Según consigna el sitio web Urubasket, el yanqui viene de jugar 23 partidos en Filipinas, lugar a donde llegó procedente de la Liga de Desarrollo de Estados Unidos; antes había pasado por el básquetbol de Rumania, Finlandia e Israel.

Comienza lo mejor

Los octavos de final comienzan a jugarse entre el miércoles 1º de marzo y el viernes 3 -Goes jugará con Trouville-; mientras que el Súper 4, que se llevará a cabo en el Palacio Peñarol y no en el Campus de Maldonado, tiene fechas confirmadas: 11 y 14 de marzo. Urunday, Hebraica y Aguada ya están clasificados, esta noche se conocerá el cuarto equipo que participará por este minitorneo que otorga una plaza para la Liga Sudamericana.

En la parte baja Goes será primero, Welcome ocupará el segundo puesto y Olimpia, que se salvó del descenso tras derrotar a Unión Atlética, es el tercero. Sólo los misioneros conocen a su rival de los play off: Trouville. La última etapa del Reclasificatorio se disputará mañana con dos partidos a las 20.30. Welcome será local ante Olimpia en su gimnasio de la calle Emilio Frugoni, y Goes recibirá a Unión Atlética en Plaza de las Misiones; en ambos casos los encuentros serán sin hinchas visitantes. El partido entre Sayago y Cordón, que tenían que jugar en la cancha de los primeros, fue suspendido porque ambos equipos ya están descendidos.