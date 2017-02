La primera fecha del Torneo Apertura quedó fijada

El Campeonato Uruguayo 2017 comienza este fin de semana y la Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol fijó los detalles de la primera etapa. El sábado a las 17.00 se jugarán dos partidos: Cerro será local en el estadio Luis Tróccoli ante Racing, en el primer partido televisado de la temporada; a la misma hora, Sud América y Fénix se medirán en el Parque Palermo, escenario que utilizará la IASA este año para jugar como local después de tres temporadas en las que viajó al estadio Casto Martínez Laguarda de San José para recibir a sus rivales. A las 20.00 se cerrará el primer día de competición con el encuentro entre Juventud y Nacional -también para la televisión-, en el estadio Centenario. Para el partido entre pedrenses y tricolores se habilitarán sólo dos tribunas, la Colombes y la América. A la puerta 3 de la América irán los hinchas de Juventud y pagarán $ 150 las generales, mientras que los socios entrarán gratis. Los albos asistirán a la tribuna Colombes -generales $ 380 y socios $ 300- y a la puerta 24 de la América, donde pagarán $ 480 las generales y $ 400 las entradas para socios. Esto se debe a que la CAFO (Comisión Administradora del Field Oficial) le comunicó a Juventud, equipo que oficiará de local en el Centenario, que luego de entablar contacto “con la empresa que se encuentra ejecutando las obras para la instalación de las cámaras de videovigilancia” y “de acuerdo a las condiciones en que se encuentran al día de hoy las obras en el estadio Centenario” no era posible habilitar las otras tribunas.

Para el domingo quedaron fijados los restantes cinco encuentros. A las 17.00 River Plate y Liverpool se medirán en el Parque Federico Omar Saroldi, Danubio y Wanderers en el estadio Jardines del Hipódromo, Defensor Sporting y Rampla Juniors en el estadio Luis Franzini, y Plaza Colonia y Boston River en el estadio Profesor Alberto Suppici de Colonia del Sacramento. A las 18.00 se cerrará la primera etapa con el match entre Peñarol y El Tanque Sisley, en el estadio Campeón del Siglo, para la televisión.

Idas y vueltas

Ayer, por parte del Fútbol Club Barcelona se confirmó la contratación de Santiago Bueno, zaguero formado en el Club Atlético Peñarol que está participando en el Sudamericano sub 20 en Ecuador con la selección uruguaya de fútbol. El juvenil aurinegro de 18 años ya firmó contrato y “será azulgrana hasta el 30 de junio de 2019, con una opción de tres temporadas más”, según consigna el sitio oficial del club catalán, que agregó que una vez que termine su participación con Uruguay viajará a Barcelona para unirse al club. Peñarol se sigue preparando para el debut del domingo con El Tanque Sisley y el equipo va tomando forma. Su entrenador, Leonardo Ramos, cambió con respecto a los ensayos tácticos que venía realizando y paró a Gastón Guruceaga en el arco; Hernán Petryk, Maximiliano Perg, Ramón Arias y Lucas Hernández en la defensa; Juan Martín Boselli y Matías Mier por las bandas en la mitad de la cancha; Marcel Novick y Guzmán Pereira en contención; y Lucas Cavallini y Gastón Rodríguez en el ataque. Nahitan Nández será el capitán y seguramente tome el lugar de Novick; Cristian Cebolla Rodríguez, que está habilitado para jugar, estará entre los titulares, y habrá que ver por quién se decide en la zona ofensiva, ya que Junior Arias es el goleador y número puesto en el equipo carbonero. Precisamente entre los aurinegros, Emilio Mac Eachen no seguirá y se irá a préstamo por seis meses a Necaxa, de México. El zaguero nacido en Artigas no iba a ser tenido en cuenta por Ramos y decidió partir, como el Hormiga Carlos Valdez, capitán del club en los últimos años: al experiente zaguero (33 años) no se le renovó el contrato y ayer entrenó por primera vez con su nuevo club, Boston River.

Nacional, el vigente campeón, está en tratativas para incorporar a Álvaro Tata González. El volante de la selección uruguaya está cerca de volver a ponerse la camiseta tricolor y sería la última llegada para el equipo de Martín Lasarte, que entrena en Los Céspedes pensando en el debut del sábado con Juventud, aún con el capitán Diego Polenta en el equipo. El zaguero seguirá en el equipo al menos hasta mitad de año a pesar de que en un principio se decía que su transferencia al exterior estaba asegurada. Las Piedras, rival de Nacional, tiene un equipo que se perfila de esta manera bajo las órdenes del Vasco Santiago Ostolaza: Juan Castillo; Juan Pintado, Damián Macaluso, Diego Rodríguez y Emiliano Albín; Jim Morrison Varela, Leandro Ezquerra, José Varela y Jordan Mosquera; y Gustavo Alles y Delis Vargas.

En tiendas danubianas siguen cayendo las incorporaciones. El volante Rodrigo de Oliveira firmó en el club franjeado. El actual entrenador de Danubio, Pablo Rodríguez, dirigió a De Oliveira en Cerro, en 2014. El gaúcho se desempeñó en la temporada anterior en Cerro Largo, en el Campeonato Uruguayo Especial de Segunda División Profesional. Los de la Curva de Maroñas viajaron ayer a Perú para jugar el último amistoso previo al inicio de la temporada oficial. El partido será esta noche, a las 21.00, en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, ante Melgar, que festejará su “Noche rojinegra”. El equipo que viene probando el argentino Rodríguez esta integrado por Federico Cristóforo en el arco; Agustín Peña, Matías de los Santos, Damián Malrechauffe y Leandro Fernández -argentino, recientemente incoporado- en la defensa; Gonzalo González, Rodrigo Fernández y Lucas Olaza en la mitad de la cancha; Ignacio González; y los goleadores Jonathan dos Santos y Juan Manuel Olivera, el capitán. Michael Etulain, Renzo Ramírez, Diogo Silvestre, Giovanni Zarfino, Carlos Grossmüller, Marcelo Tabárez y Santiago Ramírez completan el plantel de viajeros. La vuelta del equipo está pactada para el viernes de mañana y dos días después jugarán con Wanderers, que antes pensará en el partido que debe afrontar ante The Strongest, de Bolivia, por la fase 2 de la Copa Libertadores de América.