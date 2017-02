Olimpia derrotó a Unión Atlética y decretó su descenso a la Liga Uruguaya de Ascenso

Ayer, por la Reclasificación de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), Olimpia le ganó a Unión Atlética 95-79 y consiguió quedarse por una temporada más en primera. Unión Atlética, por el contrario, descendió a segunda división. En la cúpula de Colón, con un marco de público espectacular y un calor insoportable, las alas rojas que dirige técnicamente Federico Camiña lograron el objetivo de quedarse en la LUB, y ahora pensarán en el cruce de octavos de final. En los ganadores Rodney Alexander marcó 27 puntos, bajó diez rebotes y dio cuatro asistencias; además se destacaron Robert Hornsby, con 21 puntos, y el Bola Germán Silvarrey, con 17.

Por la Súper Liga, Urunday derrotó a Larre Borges 83-72 y mantuvo el liderazgo en la tabla de posiciones. Los estudiosos tuvieron en su equipo al goleador del partido: Emilio Taboada, que marcó 28 puntos. En los de la Unión la figura fue Anthony Young, que hizo 26 tantos. Defensor Sporting se quedó con el triunfo ante Aguada 103-91 en cancha de Larre Borges. Para los violetas Javier Mojica fue el máximo anotador, con 18 puntos, mientras que en los rojiverdes la figura fue Demian Álvarez, que marcó 23 puntos. Malvín visitó a Trouville y le ganó 89-79. Finalmente, Hebraica y Macabi derrotó a Biguá, con alargue incluido, 105-102, con destacadísima actuación de Michael Hicks, que convirtió 35 puntos. Ricardo Glenn, con 27 unidades, fue la figura de los de Villa Biarritz. La última etapa se disputará mañana, con todos los partidos de la Súper Liga a las 20.30. Defensor Sporting y Biguá jugarán en la cancha de Bohemios; Hebraica y Macabi y Trouville se medirán en el gimnasio de Tabaré; Malvín será local ante Urunday Universitario, y Larre Borges recibirá a Aguada en la Unión.

Noticias de ayer

La actividad basquetbolera había arrancado bien temprano en la semana, el lunes, con dos partidos que no definían nada. Cordón -ya descendido-, abajo del puente, en la calle Galicia, recibió a Goes, que ya había confirmado su puesto y el número 9 en la tabla. Fue victoria de los misioneros 108-104, con 21 puntos de Alejandro Acosta en los ganadores y 45 tantos de Timothy Jennings en los cordonenses. Por otra parte, Welcome, en su gimnasio de la calle Emilio Frugoni, recibió a Sayago, también ya descendido a la Liga Uruguaya de Ascenso hace varias fechas. La W se despachó con otro triunfo, 87-79. En los ganadores Santiago Moglia y Anthony Kent marcaron 22 puntos cada uno -Gonzalo Meira hizo 15-, mientras que en los visitantes el goleador fue Martín Trelles, con 24 puntos.