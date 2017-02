Panorama de varios equipos en el camino a la 3ª fecha del Apertura

A partir de hoy comenzará a quedar claro con qué formación saldrá Nacional a defender el liderazgo del Torneo Apertura en el encuentro que jugará el sábado a las 20.00 con Plaza Colonia en el estadio Alberto Suppici de la capital coloniense.

En el transcurso de la victoria sobre Danubio fue expulsado el volante Gonzalo Porras, por lo que se estima que su lugar en la mitad de la cancha lo ocupará Diego Arismendi, que jugó en la defensa en los dos primeros encuentros del campeonato, y en la zaga retornará Diego Polenta, que ya repuesto de la dolencia que lo marginó de los dos partidos anteriores, está pronto para volver a la titularidad. Pero, además, el director técnico tricolor Martín Lasarte podría realizar alguna otra variante de media cancha hacia adelante para encarar el encuentro sabatino con los patas blancas colonienses. Por otra parte, el volante Álvaro Tata González ya quedó habilitado para jugar: se resolvió rápidamente su situación luego de que rescindiera el contrato en forma unilateral con Lazio de Italia y podría formar parte del plantel que viajará el viernes hacia la ciudad de Colonia.

En Peñarol, que es uno de los que integran el lote de equipos que están segundos, a dos puntos de los tricolores -los otros escoltas son Fénix, Wanderers, Boston River y Defensor Sporting- también tendrá cambios en su formación para el fin de semana.

Los aurinegros serán locales el domingo a las 20.00 en el estadio Campeón del Siglo con Boston River, en el encuentro que cerrará la tercera fecha del Apertura. No podrán contar con el volante Nahitan Nández, suspendido por su expulsión ante Liverpool, y tampoco con Marcel Novick, que en el encuentro disputado en el escenario de los negriazules sufrió un desgarro que lo dejará al menos tres semanas fuera de las canchas. El entrenador maneja varias opciones de reemplazo, y hoy en la práctica de fútbol empezarán a despejarse los interrogantes. El Cebolla Cristian Rodríguez, de interesantes minutos en el partido con Liverpool, podría comenzar jugando desde el arranque, aunque en el contacto que mantuvo con los medios de prensa ayer en Los Aromos dejó claro que aún no está en su mejor forma física. “No estoy todavía para 90 minutos, todavía no me siento bien físicamente. Terminé con una lesión por la que estuve un mes parado y después, con las idas y vueltas de la rescisión del contrato, se complicaron un poco las cosas. Recién ahora me estoy adaptando y poniendo bien físicamente”, declaró el lacazino.

Otro que también presentará cambios para su encuentro de la tercera fecha es Defensor Sporting, que viene de empatar con Cerro y el domingo a las 17.00 enfrentará a Sud América en el Parque Palermo, escenario en el que los buzones serán locales durante el presente torneo. Eduardo Acevedo incluirá en la defensa al Coto Nicolás Correa y en la zona de volantes podría tener un lugar el juvenil Carlos Benavídez, quien luego de consagrarse campeón en Ecuador con la sub 20 se sumará a los entrenamientos de su club.