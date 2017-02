Paris Saint-Germain derrotó a Barcelona 4-0

Ayer comenzaron a disputarse los octavos de final de la Champions League, el torneo de clubes más importante del fútbol europeo.

El partido a priori más atractivo de la tarde era el que iban a disputar Paris Saint-Germain y Barcelona en el Parque de los Príncipes de la capital francesa. Y cumplieron. O más bien cumplió el PSG, que goleó a Barcelona 4-0 y casi sentenció la llave cuando todavía falta que jueguen el partido de revancha, en el Camp Nou dentro de dos semanas. No se puede afirmar en forma contundente que la llave está totalmente liquidada, porque el que debe dar vuelta las cosas es el Barça con todas sus figuras, pero el paso que el equipo francés dio ayer hacia los cuartos de final fue gigante. Con un primer tiempo espectacular en el que mostró intensidad, velocidad, dinámica y buen juego, el PSG se fue al vestuario a descansar con un 2-0 a su favor por un golazo del argentino Ángel di María, de tiro libre, y otro del alemán Julian Draxler, tras un gran pase del volante italiano Marco Verratti. En el segundo tiempo la tónica del juego no varió: los franceses siguieron yendo arriba, presionando muchísimo sobre la salida de Barcelona, que tuvo una tarde fatal y no pudo hacerse casi nunca del control de las acciones. Fruto de esta supremacía de los galos, cayó el tercero, nuevamente gracias a un soberbio remate lejano del argentino Di María. El 4-0 fue un golazo del salteño Edinson Cavani, en el día de su cumpleaños número 30. El nuevo tanto del delantero de la selección uruguaya confirmó su tremenda racha goleadora en la presente temporada, en la que ya suma 23 goles en la liga francesa y siete en la Champions League. Ayer Luis Suárez, al igual que todos sus compañeros, tuvo un mal partido y prácticamente no contó con chances de inquietar el arco rival.

El otro encuentro de la Champions disputado ayer quedó eclipsado por el gran partido jugado en París. Benfica, de Portugal, derrotó 1-0 a Borussia Dortmund, de Alemania, en el estadio Da Luz.

Hoy la actividad sigue con dos muy buenos encuentros que comenzarán a las 16.45 (hora uruguaya). En el estadio Santiago Bernabéu los locatarios de Real Madrid recibirán a Napoli, de Italia -que desde las tribunas del escenario merengue tendrán el aliento de su máximo ídolo, el argentino Diego Armando Maradona-, mientras que en el otro duelo de la tarde Bayern Munich, de Alemania, y Arsenal, de Inglaterra, se verán las caras en el Allianz Arena de los bávaros.