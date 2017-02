Programa de la 4ª fecha del Apertura

Contrariamente a lo que sucede en la mayoría de las fechas, la cuarta del Apertura se jugará en tres días y no en dos. El viernes a las 20.15, Defensor Sporting y Juventud abrirán la etapa en el estadio Luis Franzini. Esto es así porque el miércoles 28 los violetas debutarán en la Copa Sudamericana enfrentando en Quito a la Liga Deportiva Universitaria local, y por ello les plantearon a los pedrenses adelantar el juego que inicialmente estaba programado para el sábado.

La fecha proseguirá en la tarde sabatina con tres partidos que se jugarán a las 17.00. Wanderers recibirá a Peñarol en el Parque Alfredo Víctor Viera, Boston River y Racing se enfrentarán en el estadio José Nasazzi, y en el Parque Palermo se medirán Sud América y Cerro.

El domingo a las 17.00 también se jugarán tres encuentros. Rampla Juniors y Danubio se enfrentarán en el estadio Olímpico, Fénix recibirá a Plaza Colonia en el Parque Capurro y Liverpool hará lo propio ante El Tanque Sisley en el estadio Belvedere. La etapa se cerrará a las 20.00 con el duelo que sostendrán Nacional y River Plate en el Parque Central.

Las entradas para todos los partidos de la fecha están a la venta en los locales de Redpagos y, tal como en las tres primeras fechas del campeonato, sólo se podrán adquirir hasta el día previo a los encuentros. No hay dudas de que esta medida ha restado público en el inicio del torneo, por lo que los clubes y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol son proclives a que se puedan vender entradas los días de partido. No es sencillo, porque para que ello suceda hay que implementar las medidas técnicas que permitan comercializar boletos teniendo en cuenta las bases de datos que triangulan la información de la Dirección Nacional de Identificación Civil con la lista elaborada por el Ministerio del Interior y con las que enviaron los clubes en las que figuran las personas no autorizadas a ingresar a los estadios. El tema está instalado y es factible que haya novedades al respecto en las próximas semanas.

Por otra parte, la Mesa Ejecutiva ya fijó los detalles de la quinta fecha, que se jugará el primer fin de semana de marzo, con la excepción del encuentro clásico, que se disputará el miércoles 5 de abril, aunque aún no está determinado en qué horario.

¿Destino italiano?

Nacional, único líder del Torneo Apertura, retomó ayer los entrenamientos en el local de Los Céspedes en el comienzo de la semana que finalizará con su partido con River Plate, uno de los colistas del campeonato.

Tabaré Viudez, ya recuperado de un desgarro que lo mantuvo fuera del equipo los tres primeros partidos oficiales de la temporada, entrenó a la par de sus compañeros e integrará el plantel para el duelo con los darseneros, al igual que el volante Gonzalo Porras, que pagó su partido de suspensión y es factible que retorne a la titularidad.

Por otra parte, se integraron a las prácticas dos de los juveniles tricolores que integraron el plantel sub 20 que se coronó campeón sudamericano en Ecuador -los zagueros Agustín Rogel y Matías Viña-, pero no sucedió lo mismo con el delantero Rodrigo Amaral. A instancias de su representante Daniel Fonseca, el talentoso jugador no acudió a Los Céspedes. Si bien el club no ha hecho un comunicado oficial, trascendió que el presidente de la institución, José Luis Rodríguez, mantuvo conversaciones con Fonseca. Amaral tiene contrato vigente con los tricolores y su cláusula de rescisión es de tres millones de dólares, cifra que aparentemente el representante está dispuesto a abonar para luego sellar la transferencia del jugador a un club del fútbol italiano.