Rampla le ganó a Danubio 2-0

Rampla Juniors consiguió ayer de tarde su primera victoria en el campeonato al superar 2-0 a Danubio en el estadio Olímpico. El partido entre picapiedras y franjeados, jugado sobre el ahora prolijo césped del Olímpico, tuvo pocas emociones, pero las que hubo fueron para alegría de los sufridos y fieles hinchas ramplenses, que ayer, sobre el final de la tarde, estaban pipones con el triunfo.

A los 40 minutos, el zurdo Maximiliano Montero hizo el primer gol de los rojiverdes, y a poco de iniciado el segundo tiempo Alex Silva marcó el segundo. El resultado era irremontable para los danubianos, que no jugaron un buen partido y, pese a los cambios que metió su director técnico, el argentino Pablo Rodríguez, no pudieron inquietar mayormente el arco ramplense. El equipo de la Curva, dirigido por el argentino Pablo Rodríguez, no ha ganado en lo que va del torneo y, lo que es peor, ha mostrado un juego bastante pobre, algo que es motivo de calentura y preocupación para sus hinchas.

El domingo recibirán en Jardines de Hipódromo a Defensor Sporting, en un partido que se presume decisivo. Rampla, por su parte, preparará con tranquilidad su visita a Colonia, donde enfrentará a Plaza también el domingo.