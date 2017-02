Se cerró una nueva etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Ayer de noche se disputaron cuatro encuentros correspondientes a las cuarta fecha de la segunda rueda de la Súper Liga de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y el pico de 27 minutos que quedó pendiente el lunes -se había suspendido el partido por humedad en la cancha-, cuando Welcome derrotaba a Unión Atlética en la cancha de Unión, por el Reclasificatorio. En la parte alta la victoria de Aguada sobre Malvín 77-70 en la calle San Martín dejó a los rojiverdes como únicos punteros de la tabla a tres fechas del final, porque Hebraica y Macabi, en su visita a la Unión, perdió con Larre Borges 77-73 en una épica remontada de los aurinegros, con terrible partido de Anthony Young, que convirtió 29 puntos. Larre está haciendo un campañón y quedó en la cuarta posición de la tabla. En el Prado, Urunday Universitario derrotó a Defensor Sporting 90-81 y quedó como único escolta de Aguada. El estudioso es otro que pasa por un gran momento. Biguá, en Villa Biarritz, le ganó a Trouville 90-69. En la parte baja Welcome le ganó a Unión Atlética 80-72 y complicó a los azulgranas, que ahora están en posición de descenso directo.

La actividad de la pelota anaranjada continúa esta semana. Mañana habrá partidos por la parte baja de la tabla, y el viernes por la Súper Liga. En lo que tiene que ver con la Reclasificación -Goes y Welcome ya están en el puesto 1 y 2, respectivamente- se disputará la tercera y antepenúltima fecha de la tercera rueda. Olimpia, en Colón, será local ante Goes; Unión Atlética y Sayago -ya descendido- se medirán en el gimnasio del primero, y Cordón, también ya descendido a la Liga Uruguaya de Ascenso, enfrentará a Welcome en la cancha de Tabaré, a puertas cerradas. Los tres partidos se jugarán a las 20.30. La quinta etapa de la segunda rueda de la Súper Liga se juega de manera íntegra el viernes, con sus cuatro partidos a las 20.30. Hebraica y Macabi y Aguada jugarán un partidazo en el gimnasio de Tabaré, Defensor Sporting y Larre Borges se medirán en la cancha de Bohemios, Malvín y Biguá jugarán en el gimnasio de los playeros, y Trouville y Urunday Universitario se enfrentarán en Pocitos.

Semifinales en Puerto Rico

Leones de Ponce, de Puerto Rico, será el equipo que organizará el grupo semifinal de la Liga de las Américas en el que participará Hebraica y Macabi, que además de los locales tendrá como rivales en el grupo a dos clubes argentinos, San Lorenzo de Almagro y Weber Bahía. El grupo en el que participará el campeón uruguayo se desarrollará entre el 3 y el 5 de marzo. El otro cuadrangular semifinal se disputará entre el 24 y el 26 de febrero en la ciudad mexicana de Monterrey y en él jugarán los locales de Fuerza Regia, Soles de Mexicali, Guaros de Lara de Venezuela y La Unión de Formosa de Argentina. Los ganadores de cada grupo avanzarán a la final, que se disputará en régimen de ida y vuelta.