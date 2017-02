Se reanudan las Eliminatorias sudamericanas

Las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial que se jugará a mediados del año que viene en Rusia se reanudarán el jueves 23 de marzo con la disputa de la 13ª fecha. Ese día a las 20.00, la selección uruguaya enfrentará a Brasil en el estadio Centenario. El equipo verdeamarelo no podrá contar con el delantero Gabriel Jesús, que sufrió una lesión en el quinto metatarsiano el lunes en el partido en el que su equipo, Manchester City, derrotó 2-0 a Bournemouth por la Premier League inglesa. El atacante, de 19 años, se retiró sentido de la cancha y ayer los estudios médicos que se le realizaron comprobaron la entidad de la lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y a estar fuera de las canchas por al menos dos meses. La baja del ex delantero de Palmeiras sin dudas será sensible para el elenco dirigido por Tité, ya que es el máximo goleador del equipo en las Eliminatorias, con cinco tantos. La selección celeste también tendrá un par de bajas importantes en ese partido: no podrá contar con Fernando Muslera ni con Luis Suárez, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

A propósito del partido que la celeste jugará con Brasil en el Centenario, a partir de mañana estarán en venta para el público en general una partida de 15.000 entradas que tendrán 15% de descuento sobre los precios generales. Las localidades bonificadas, que se podrán comprar en los locales de la red Abitab hasta el 1º de marzo o hasta agotar la partida, tienen los siguientes precios: tribunas Ámsterdam y Colombes, $ 590; tribuna Olímpica sin numerar, $ 1.000; tribuna Olímpica numerada, $ 1.540; platea América, $ 1.540; tribuna América, $ 2.360. Los menores de hasta cinco años inclusive tendrán libre acceso a todas las localidades, aunque sin derecho a ocupar asiento en los sectores numerados.

Luego de enfrentar a Brasil, por la 14ª etapa los celestes jugarán con Perú el martes 28 en el estadio Nacional de Lima.

Luego de 12 fechas, Brasil está primero con 27 puntos, Uruguay marcha segundo con 23, Ecuador y Chile tienen 20, Argentina 19, Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14, Bolivia 7 y Venezuela 5. Los cuatro primeros se clasificarán directamente al Mundial de Rusia, y el quinto deberá jugar una repesca con el ganador de las Eliminatorias de Oceanía.