Se viene la 3ª fecha del Apertura

Varios encuentros interesantes presenta la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera División, que se jugará entre mañana y el domingo.

Nacional, que es el único líder tras ganar en sus dos primeras presentaciones, jugará mañana a las 20.00 con Plaza Colonia en el estadio Suppici de Colonia, y la formación que presentará Martín Lasarte tendrá dos variantes respecto del equipo que le ganó a Danubio.

Como se sabe desde el inicio de la semana, Diego Polenta volverá a la defensa y Diego Arismendi pasará al medio, al lugar que dejó vacante Gonzalo Porras, expulsado en el partido con los danubianos. Además, en ofensiva Hugo Silveira entrenó en forma diferenciada por una sobrecarga muscular, y pese a que Lasarte no lo confirmó públicamente, es altamente probable que el zurdo Rodrigo Aguirre comience jugando. De esta manera los tricolores saldrán a jugar al Suppici con la siguiente oncena: Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Santiago Romero, Diego Arismendi, Brian Lozano, Sebastián Fernández, Kevin Ramírez y Rodrigo Aguirre.

En el grupo de convocados que partirá esta tarde hacia Colonia están el Tata Álvaro González y el delantero juvenil Diego Coelho.

El sábado de tarde, en el arranque de la fecha, sobresalen dos encuentros: Danubio recibirá en Jardines a Fénix, que con 4 puntos es uno de los escoltas de Nacional, y en el Parque Osvaldo Roberto se jugará el siempre picante duelo entre Racing y Liverpool.

Ninguno de los dos suma victorias en lo que va del Apertura -los cerveceros son los colistas, sin puntos en su haber, y los negriazules empataron sus dos partidos-, aunque la situación de los racinguistas puede variar si prospera el reclamo que realizaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol por la inhabilitación de un jugador de Cerro en el partido de la primera fecha, en que los albicelestes se impusieron 1-0.

Pasando al domingo, a las 17.00 en el Parque Saroldi, River Plate, que viene de perder con Boston River, chocará con su vecino y rival, Wanderers, que luego de quedar fuera de la Copa Libertadores le ganó 3-1 a Plaza Colonia y se sumó al lote de los segundos. Para este partido, que siempre es especial para los hinchas de ambos equipos, el técnico bohemio Jorge Giordano saldrá a jugar con Martín Rodríguez, Mauricio Gómez, Gastón Bueno, Diego Barboza, Martín Rivas, Matías Santos, Adrián Colombino, Santiago Martínez, Rodrigo Rivero, Nacho González y el Chapita Sergio Blanco. También el domingo a las 17.00 habrá un interesante duelo en el Parque Palermo, escenario en el que Sud América será local de Defensor Sporting. Los naranjas que dirige el español José Emilio Riquelme Galiana suman sólo un punto y tendrán como rivales a los violetas, que con 4 puntos son otro de los equipos en el segundo escalón de las posiciones. Eduardo Acevedo, entrenador de los tuertos, no reveló la oncena que comenzará jugando, y las dudas están en la zona de volantes, donde podría aparecer de arranque el buen volante de la selección juvenil Carlos Benavídez.

La etapa se cerrará el domingo a las 20.00 en el estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol recibirá a Boston River.

Leonardo Ramos confirmó ayer la oncena. Gastón Guruceaga será el arquero; Hernán Petryk, Iván Villalba, Ramón Arias y Lucas Hernández estarán en el fondo; en la zona de volantes en función defensiva jugarán Ángel Rodríguez y Guzmán Pereira, por la derecha aparecerá Juan Boselli, por la izquierda Matías Mier y los atacantes serán Gastón Rodríguez y Lucas Cavallini.

En Boston River, el buen equipo que orienta el Turco Alejandro Apud, no podrá jugar el delantero Facundo Rodríguez porque fue cedido por los aurinegros, y en su reemplazo estará Sebastián Sosa, quien está a préstamo de Nacional.

Con todo derecho

Ayer, el grupo de jugadores que se moviliza en reclamo de sus derechos de imagen, y que está enfrentado con la actual directiva de la gremial de futbolistas que encabeza Enrique Saravia, emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó sobre nuevas medidas adoptadas en el marco de este conflicto. Los jugadores no darán más notas dentro del campo de juego; no aceptarán premios entregados por patrocinadores y tampoco aceptarán “conceder ninguna nota o conferencia de prensa que involucre la difusión de fondo de banners, publicidad o patrocinio ajeno al logo de nuestros respectivos clubes”. Además, los jugadores informaron que debido a la censura que hace Tenfield sobre sus reclamos -la empresa televisiva siempre omite en sus emisiones la pancarta que despliegan los futbolistas antes de cada partido con la consigna “Más unidos que nunca”- resolvieron no dar entrevistas exclusivas ni asistir a los programas en los que Tenfield esté involucrado. En el comunicado se aclara que sí responderán las preguntas realizadas por los periodistas de la empresa en las conferencias de prensa.