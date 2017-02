Suspendido el partido Nacional-River Plate por agresión a funcionario de recaudación

Un incidente en los accesos a la tribuna Atilio García del Parque Central, ocurrido 40 minutos antes del comienzo del partido que debían jugar Nacional y River Plate, ocasionó la suspensión del encuentro.

Mientras un grupo numeroso de gente hacía la cola y pasaba por los controles correspondientes antes de ingresar al escenario, otros pretendían colarse por el sector de la tribuna donde se están realizando obras en el estadio tricolor. En el intento de impedir esta acción, un funcionario de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue agredido. Ante ello, sus compañeros decidieron cerrar todas las puertas de ingreso al estadio.

Reunidos en la tribuna José María Delgado los funcionarios de recaudación y representantes de las otras entidades sindicales que integran la intergremial que los agrupa -las de los técnicos, los futbolistas, los preparadores físicos, los árbitros y los periodistas- resolvieron la suspensión del partido, que se concretó a las 20.20, con el anuncio del árbitro Fernando Falce. La decisión se tomó siguiendo un protocolo de acción que establece que ante una agresión directa a cualquier integrante de los sindicatos que forman la intergremial, el partido debe suspenderse.

Desde rato antes de conocida la resolución, reinaba el desconcierto entre los hinchas que habían llegado hasta el escenario tricolor, que por medio del celular o pegados a la radio esperaban noticias sobre lo que pasaría. Mientras tanto, en la zona de los vestuarios el movimiento era grande por parte de todos los involucrados.

En medio de esta situación caótica, dirigentes darseneros manifestaron públicamente que pedirán los puntos en la AUF. Por su parte, sus pares tricolores aclararon que la situación respondió a un hecho individual y no colectivo y que, por ello, el partido debe jugarse, ya que una acción de una persona no puede entrar dentro de la responsabilidad objetiva de los clubes. En cuanto al agresor, se informó que fue detenido por el personal de seguridad privada de Nacional y entregado a la Policía. La cuestión será estudiada a partir de hoy por los integrantes del Tribunal de Disciplina de la AUF. Este órgano deberá resolver si el partido se juega o no, además de determinar, según el reglamento vigente, las eventuales sanciones que le pueden corresponder a Nacional como club organizador del espectáculo.