Wanderers juega hoy por Copa Libertadores con The Strongest, de Bolivia

Luego de eliminar a Universitario de Sucre en la primera fase de la Copa Libertadores de América, Montevideo Wanderers comenzará sobre el final de esta tarde a disputar la segunda fase del torneo continental. A las 19.15 en el estadio Centenario, el equipo bohemio recibirá al The Strongest boliviano, encuentro que será arbitrado por los chilenos Jorge Osorio, Marcelo Berraza y Claudio Ríos.

El plantel de Wanderers tendrá una modificación para el encuentro de esta noche respecto del que jugó la semana pasada con los bolivianos de Universitario: Martín Rodríguez será el arquero titular, relegando a Ignacio de Arruabarrena al banco de suplentes. La línea de cuatro defensiva del conjunto del floridense Jorge Giordano estará conformada por Mauricio Gómez por el lateral derecho, Emiliano Díaz y Diego Barboza en el centro y Martín Rivas por la izquierda; Matías Santos, Adrián Colombino e Ignacio González -se dudó hasta último momento, ya que se estaba a la espera de su mejoría- ocuparán la mitad de la cancha; un poco más adelantados, como mediapuntas, irán Manuel Castro y Rodrigo Chino Rivero, mientras que el único punta del equipo del Prado será el goleador Sergio Chapita Blanco. Además de De Arruabarrena, integrarán el banco de suplentes Federico Andueza, Santiago Martínez, Santiago Gáspari, Cristian Yesquero Palacios, Lucas Morales y Joaquín Verges. El defensa Gastón Bueno quedó descartado de la convocatoria, debido a una lesión.

Las entradas para el encuentro están a la venta en los locales de Redpagos y hoy se habilitarán las boleterías del estadio. Para ingresar a la tribuna América las entradas generales valdrán $ 250 y los socios bohemios, los de todos los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los de los clubes de básquetbol pagarán $ 180. La platea América tendrá un precio de $ 300 las generales -incluida la parcialidad de The Strongest- y de $ 200 para los socios del club, los de los clubes de la AUF y del básquetbol; en todos los casos deberán mostrar el carné de socio. Los menores de 12 años ingresarán gratis.

Amarillo y negro

The Strongest, campeón de su país y uno de los grandes del fútbol boliviano, jugará su sexta Libertadores consecutiva. El equipo atigrado paceño es dirigido por el venezolano César Farías, ex entrenador de la selección de su país. Su capitán es Pablo Escobar, paraguayo nacionalizado boliviano que juega de volante de creación, y también cuenta con varios jugadores de selección: Marvin y Diego Bejarano, Daniel Vaca y Alejandro Chumacero. Además, el tigre del altiplano cuenta con dos jugadores uruguayos en su plantel: el zaguero Luis Maldonado -que jugó en Villa Española, Progreso y Miramar Misiones, entre otros- y el delantero Matías Alonso -River Plate, Defensor Sporting, Juventud de las Piedras-. The Strongest arranca esta instancia continental habiendo jugado un partido por el Apertura boliviano. El fin de semana fue visitante y cayó goleado 3-0 ante Guabirá.

El venezolano Farías no confirmó la alineación para hoy, pero, fiel a su estilo, se encargó de hablar en la previa. Sobre cómo prevé el encuentro, dijo: “Va ser un partido peleado, cerrado, muy disputado; no creo que sea un partido abierto. Va ser un compromiso en el que ellos van a intentar, nosotros queremos sacarles la pelota y tratar de tener un buen manejo”. Además, al tratarse del partido de ida, agregó que “cuando las llaves son de ida y vuelta es distinto: marcar un gol es importante, ya que nos da la posibilidad de llevar una ventaja para casa; no es lo mismo un empate con goles que un empate sin goles”.

La serie entre bohemios y bolivianos se definirá la semana que viene en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El ganador de esta llave enfrentará en la tercera fase de la competencia al equipo que se imponga en el duelo que están jugando Cerro y Unión Española, de Chile.