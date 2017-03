Defensor empató en Quito por Sudamericana

En su debut en la Copa Sudameriana, Defensor Sporting empató 2-2 con la Liga Universitaria de Ecuador, anoche en Quito.

Si bien el empate no es un mal resultado pensando en la revancha que se jugará recién el 30 de mayo en Montevideo, la sensación que quedó fue agridulce para los violetas, que jugaron un gran partido y estuvieron dos veces arriba en el marcador.

A los 3 minutos Mathías Cardacio, con un gran remate lejano, puso el 1-0 para Defensor, que comenzó jugando con Guillermo Reyes, Guillermo de los Santos, Nicolás Correa, Andrés Lamas, Matías Zunino, Mathías Suárez, Cardacio, Carlos Benavídez, Martín Rabuñal, Matías Cabrera y Maximilano Gómez.

A los 9, luego de un penal dudoso, el argentino Hernán Barcos puso el empate para los locales, que son dirigidos por Gustavo Munúa y que tuvieron entre los titulares al Pollo Ruben Olivera. A los 5 del segundo tiempo, luego de una mala salida del fondo de los locales, el sanducero Gómez puso el 2-1 para Defensor, que luego tuvo sus mejores minutos, manejando las acciones a pesar de estar jugando ante un rival más que respetable y en los siempre inquietantes 2.800 metros de altura en los que se encuentra la capital ecuatoriana. En la mitad de la cancha Zunino, Benavídez, Rabuñal y Matías Cabrera tuvieron altísimos rendimientos, y en el arco Guillermo Reyes respondió notablemente las pocas veces que fue exigido. Cardacio se fue expulsado por doble amarilla a los 71, pero pese a la desventaja numérica, los de Eduardo Acevedo parecían tener el partido controlado y llevaban el partido sin demasiadas zozobras.

Sin embargo, muy cerca del final, a los 87, una muy buena jugada del ex volante violeta Felipe Rodríguez, que había ingresado a la cancha unos minutos antes, culminó con el cabezazo de Fernando Guerrero, que anotó el 2-2 final.

La calentura de los violetas por no poder quedarse con la victoria era más que entendible, pero pasadas las horas los jugadores tendrán claro que lo que hicieron ayer no es poco, y si bien no tienen nada asegurado, esperarán la revancha otoñal con el crédito abierto.