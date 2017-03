Hoy continúa la Liga Uruguaya de Básquetbol

Hoy, a las 20.15, Larre Borges y Biguá jugarán en el gimnasio de Aguada el partido de desempate para definir el quinto puesto de la Súper Liga. El perdedor de este partido enfrentará el lunes a Olimpia, en el inicio de esta serie de octavos de final al mejor de cinco ante los de Colón, con la ventaja a favor (1-0).

Mañana la acción proseguirá con dos encuentros correspondientes a los octavos de final, ambos con hora de comienzo a las 20.15. En Plaza de las Misiones, Goes intentará ganar para no quedar eliminado con Trouville, que está arriba en la serie 2-0. Si los rojos de Pocitos logran el punto se clasifican a los cuartos de final; si los misioneros consiguen la victoria tendrán otro partido en su cancha para tratar de empatar la serie.

Mientras tanto, en su cancha de la calle Emilio Frugoni, Welcome será local ante Defensor Sporting, que también puso la serie 2-0 a su favor luego de ganar el martes. La W, al igual que Goes, deberá ganar mañana para no finalizar su actuación en la temporada.

Pero la actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol proseguirá el sábado con la fecha inicial del Súper Cuatro, torneo reducido en el que participarán los primeros cuatro equipos de la Súper Liga. A las 19.30 se medirán en el Palacio Peñarol Urunday Universitario y Aguada, y a las 21.30 Hebraica y Macabi y Malvín cerrarán la primera jornada. El martes a las 19.30 jugarán los perdedores del primer día, y a las 21.30 se jugará la final -con televisación por VTV-, por lo que se conocerá al campeón del cuadrangular, que obtendrá un cupo para la próxima edición de la Liga Sudamericana.

Finalistas

La Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) les comunicó a las federaciones de Uruguay y Argentina que la candidatura que ambos países presentaron de forma conjunta pasó un nuevo filtro y es una de las finalistas para organizar el Mundial de 2023. “Estamos muy contentos y conscientes de la responsabilidad que implica superar la siguiente y última etapa. La idea de un Mundial organizado en conjunto con Argentina significa una gran oportunidad para el desarrollo del básquetbol nacional y la marca país”, dijo Ricardo Vairo, presidente de la Federación Uruguaya de Basket-Ball, en una declaración que hizo junto a Federico Susbielles, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol.

El argentino Horacio Muratore, presidente de Fiba, dijo que la asociación “recibió muy bien la propuesta de Argentina, ya que se trata de uno de los países líderes en nuestro deporte”. “La federación uruguaya también es muy bien aceptada por Fiba en todo sentido; la dupla es buena”, afirmó.