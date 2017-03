Las actas del Parlamento - Sesión de la Cámara de Representantes del miércoles 8 de marzo

EL FARO del Final del Mundo

Gerardo Amarilla: He preparado para este Día Internacional de la Mujer un poema que me gustaría compartir con la cámara. “Oh, mujer virtuosa / tu virtud te hace hermosa / Alimentas / lavas platos / limpias prendas en un rato / Das la vida / procreas / no la quitas / como las aborteras / Esas son feas”.

Ivonne Passada: Qué triste que se siga cuestionando a las mujeres por ser las dueñas de su cuerpo. Esto es la prueba de que aún falta mucho por hacer. Hay avances, por supuesto. Hoy día en el Ejército hay 18% de personal femenino, pero todavía hay mujeres que no pueden acceder a su derecho a asesinar a otras personas e imponerse mediante la violencia.

Susana Pereyra: Yo también quiero recordar la discriminación hacia las mujeres que sigue habiendo en la barra brava de Peñarol. Justamente inventé una canción que pienso cantar el sábado en el partido contra Fénix. “A pesar de los años / los momentos vividos / yo te sigo queriendo / feminismo querido”. Y tengo esta otra: “Los machistas son / todos putos / los machistas son / todos putos”. Esta no la tengo tan clara porque no sé si el tema de la homofobia está relacionado con el patriarcado. Pero la otra es una fija, ya lo hablé con los referentes.

Graciela Bianchi: En este día, más que nunca, debemos recordar la importancia de que las mujeres avancen por méritos propios. Me gustaría citar a esa gran pensadora uruguaya llamada Claudia Fernández. “No necesito que nadie me regale nada por ser mujer. Las tortilleras que no se depilan las axilas no me representan”. La mujer que está segura de sus capacidades no tiene por qué sentirse culpable, o pedir disculpas por ser ante todo un respaldo a su senador y saber cuándo dejarle su lugar. Como docente, no puedo hacer otra cosa que reconocer cuando alguien sabe más que yo de algo, y los hombres saben más que nosotras de estas cosas, tipo la política y todo eso.