Los grandes juegan esta semana por la Libertadores

Con poco tiempo de recuperación pero con el ánimo en alto por la racha positiva, el plantel de Nacional realizará hoy en Los Céspedes su último entrenamiento previo al partido que jugará mañana a las 19.30 ante Zulia de Venezuela en el Parque Central, encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo 7 de la Copa Libertadores de América.

Los tricolores lideran la serie junto a Chapecoense de Brasil, que en su primera presentación venció 2-1 de visitante a los venezolanos, quienes desde la madrugada del lunes están en Montevideo a la espera del encuentro de mañana.

El técnico Martín Lasarte no confirmó el equipo que comenzará jugando, pero se presume que se parecerá bastante al que empezó actuando ante Lanús en Buenos Aires. Se estima que volverá a la oncena inicial Diego Arismendi, quien permaneció en el banco el domingo frente a Racing, y lo mismo podría pasar con el Tata Álvaro González, quien ni siquiera estuvo entre los convocados el fin de semana. De todas maneras, habrá que esperar a la práctica de hoy para tener el panorama más claro.

Las entradas para el encuentro de mañana siguen a la venta en los locales de Redpagos. Los precios son los siguientes: tribuna Héctor Scarone $450 y $225 para socios; tribuna Abdón Porte $600 y $300; codo $600 y $300; tribuna Atilio García (sin numerar) $900 y $450. Atilio García (numerada), $ 600 para socios; José María Delgado (baja numerada) $800 para socios; y José María Delgado (alta numerada) $1.000 para socios.

Mete mano

El partido que Peñarol jugará el jueves a las 21.00 contra Atlético Tucumán de Argentina en el estadio Campeón del Siglo es clave para el futuro de los aurinegros en la Libertadores, luego del pésimo arranque con derrota 6-2 ante Jorge Wilstermann de Bolivia.

El técnico Leonardo Ramos tiene más que claro que su equipo debe ganar para meterse en la pelea por los dos puestos de clasificación, y es por ello que realizará cambios para mejorar particularmente el desempeño defensivo. En ese sentido es factible que vuelva a ser titular luego de un largo tiempo el volante Marcel Novick, quien se ha repuesto de un desgarro e ingresaría en reemplazo de Guzmán Pereira. Además, de acuerdo al entrenamiento realizado ayer en Los Aromos, en el lateral derecho ingresaría Hernán Petryk por Alex Silva y en ofensiva Mauricio Affonso sería titular por el suspendido Lucas Cavallini, aunque esto recién se confirmaría hoy.

Las entradas para el partido están a la venta en los locales de Redpagos a los siguientes precios: tribuna José Pedro Damiani $600 y $350 para socios, tribuna Washington Cataldi $400 y $240, tribuna Frank Henderson $1.300 y $950. Los hinchas del equipo argentino tendrán 2.000 entradas a su disposición para la tribuna Gastón Güelfi a un precio de $950.

La siete

La Mesa Ejecutiva de Primera División definió los detalles de disputa de la séptima fecha del Torneo Apertura, que se disputará íntegramente entre sábado y domingo.

La etapa se abrirá en la tarde sabatina, a las 16.30, con tres encuentros. El único líder del campeonato, que es Cerro, será local en el estadio Luis Tróccoli ante Boston River; Liverpool y Wanderers se enfrentarán en el estadio Belvedere, y en Jardines del Hipódromo se cruzarán Danubio y Juventud, dos de los equipos que no han ganado ningún partido en lo que va del torneo. Por la noche, a las 20.00, El Tanque Sisley enfrentará a Nacional en el estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera.

El domingo habrá tres partidos a las 16.30. En el Parque Federico Saroldi, River Plate será local ante Defensor Sporting. En este encuentro los darseneros tendrán el estreno de Pablo Tiscornia en la dirección técnica, designado para suceder en el cargo a Julio Avelino Comesaña, quien de común acuerdo con la dirigencia decidió dar un paso al costado debido a los malos resultados conseguidos hasta el momento. Luego de las primeras seis fechas del torneo, el equipo riverplatense está último con sólo dos puntos ganados, y Tiscornia -que ya había dirigido a los darseneros en forma interina durante el pasado Campeonato Uruguayo- tendrá un duro debut el domingo ante los violetas.

Siguiendo con el repaso de la fecha, el domingo a las 16.30 también jugarán Racing y Fénix en el Parque Osvaldo Roberto y Plaza y Sud América en el estadio Alberto Suppici de la ciudad de Colonia. En este partido hará su estreno como entrenador de los verdiblancos colonienses Edgardo Arias.

La fecha se cerrará el domingo a las 20.00 con el encuentro que jugarán Peñarol y Rampla Juniors en el estadio Campeón del Siglo.

Cerro-Racing: todo igual

El Tribunal de Contiendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol no dio lugar al reclamo realizado por Racing Club de Montevideo, por lo que Cerro mantendrá los puntos que le ganó en la cancha a los cerveceros en la primera fecha del Torneo Apertura. Recordamos que la dirigencia del club de Sayago presentó un recurso reclamando los puntos en función de que un jugador que había integrado el banco de suplentes cerrense estaba inhabilitado; pero, como este futbolista no jugó, el tribunal entendió que no correspondía alterar el resultado del encuentro.