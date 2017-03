Peñarol debuta hoy en la Libertadores enfrentando a Jorge Wilstermann de Bolivia

A las 19.30 el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochambamba, ubicada a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, será el escenario en el que Peñarol se estrenará en esta nueva edición de la Copa Libertadores de América, enfrentando al Jorge Wilstermann local por el grupo 5 del torneo.

Los aurinegros pernoctaron anoche en Santa Cruz de la Sierra y esta mañana viajarán a la sede del partido, con la finalidad de evitar los efectos nocivos de la altura. Si bien la altitud de Cochabamba no se asemeja a la de La Paz, por ejemplo, es un factor que las sanidades de los clubes del llano siempre tienen en cuenta en la planificación de los traslados.

El equipo de Leonardo Ramos, que no juega oficialmente desde hace diez días -cuando goleó 4-0 a Wanderers en el Parque Viera-, hoy presentará una formación con una variante respecto de la que comenzó actuando ante los bohemios. Si bien Ramos no lo confirmó, se presume que ingresará en la oncena el volante argentino Tomás Costa en lugar del delantero Lucas Cavallini, que a pesar de que estaba suspendido, viajó a Bolivia y practicó en los días previos en la formación titular. Cavallini había sido expulsado en agosto del año pasado en el partido que Fénix perdió 2-0 con Cerro Porteño de Paraguay por la Copa Sudamericana, por lo que hoy debía cumplir con la sanción automática, pero además tendrá que pagar otros tres partidos de suspensión, según comunicó ayer la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Así, los aurinegros comenzarían jugando con Gastón Guruceaga, Alex Silva, Iván Villalba, Ramón Arias, Lucas Hernández, Nahitan Nández, Guzmán Pereira, Tomás Costa, Cristian Rodríguez, Gastón Rodríguez y Junior Arias. Los otros futbolistas que integran el plantel que viajó a Bolivia son los arqueros Kevin Dawson y Thiago Cardozo, los defensas Maximiliano Perg y Hernán Petryk, los volantes Ángel Rodríguez, Juan Martín Boselli y Matías Mier y el delantero Nicolás Dibble. El antecedente más reciente entre Peñarol y su rival de hoy trae gratos recuerdos para los uruguayos, que en la primera fase de la Sudamericana de 2014 golearon 4-0 a Wilstermann en Cochabamba. Juan Manuel Olivera, Jonathan Rodríguez, Damián Macaluso y Diogo Silvestre fueron los autores del equipo mirasol que en ese momento era dirigido técnicamente por Jorge Fossati.

El presente del equipo aviador boliviano no es muy halagüeño, y de hecho el partido de esta noche será decisivo para el entrenador peruano Roberto Mosquera, que depende de un buen resultado para permanecer en el cargo. El comienzo de Wilstermann en el torneo boliviano no ha sido bueno -ganó dos partidos, empató uno y perdió tres-, lo que ha generado un clima muy adverso para el técnico, que no para de sumar críticas. En el plantel de Wilstermann hay un uruguayo, el defensa salteño Enrique David Díaz, jugador de 34 años, quien desde hace varias temporadas está en Bolivia e incluso obtuvo la nacionalidad de ese país. Si bien Mosquera no ha dado el equipo que saldrá a jugar hoy, se presume que Díaz estará entre los titulares.

El partido de esta noche será arbitrado por una terna peruana que tendrá como juez principal a Víctor Carrillo.