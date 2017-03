Se realizaron los Grand Prix Darwin Piñeyrúa y Estrella Puente

Entre ayer y el sábado se desarrollaron en la Pista Oficial de Atletismo Darwin Piñeyrúa del Parque Batlle los Grand Prix Darwin Piñeyrúa y Estrella Puente.

La actividad comenzó en la mañana del sábado con el Grand Prix Estrella Puente. El arranque estuvo marcado por la presencia de Martín Cuestas, Nicolás Cuestas y Gaspar Geymonat en los 10.000 metros. Ellos tres venían de obtener el título sudamericano por equipos en la media maratón del fin de semana anterior y nuevamente se destacaron al completar el podio. Primero terminó Martín y segundo Nicolás, habiendo alcanzado ambos la marca clasificatoria de esta prueba para el Sudamericano que se realizará en junio en la ciudad ecuatoriana de Cuenca. En tercer lugar llegó Geymonat, pero no se clasificó al Sudamericano. Los tres volvieron a la pista ayer para correr los 5.000 metros en el marco del Grand Prix Darwin Piñeyrúa. No corrieron con la misma suerte, pero cabe destacar que Nicolás alcanzó el podio, terminando en la tercera ubicación detrás de los argentinos Fabián Manrique y Natalio Pensa, respectivamente. En otros resultados destacados del primer día de competencia, Martín Castañares consiguió un salto con garrocha de 4,70 metros, récord nacional sub 20 que lo clasificó para el Sudamericano de mayores. Por su parte, Lorena Aires, que ya tenía marca clasificatoria para Cuenca, alcanzó su mejor marca en salto alto y subió el récord nacional a 1,78 metros. Kimberly de Mederos, quien competirá en heptatlón en el Sudamericano, llegó cuarta en 100 metros con vallas y consiguió una marca para el Sudamericano de 15 segundos y 14 centésimas. La mediofondista María Pía Fernández compitió el sábado en 1.500 metros y ayer en la prueba de 800 metros. En la primera ganó con un tiempo de 4.27.10, superando a la argentina Carolina Lozano (4.27.43) y a la chilena Javiera Faletto (4.27.70), en un final por demás apretado. Su victoria en los 800 metros no fue menos disputada, ya que terminó con un tiempo de 2.10.34 (esto le valió la clasificación al Sudamericano), apenas más bajo que los 2.10.57 de Lozano.

Déborah Rodríguez pisó la pista en ambos días de competencia. El sábado ganó la prueba de 400 metros llanos y ayer lo hizo en la misma distancia pero con vallas, prueba en la que marcó 57 segundos y 70 décimas. Andrés Silva también corrió en su especialidad, los 400 metros con vallas, pero no tuvo el remate que esperaba, al quedar segundo apenas detrás del chileno Alfredo Sepúlveda. El trasandino paró el crono en 51.31 contra los 51.39 del uruguayo.

La prueba de salto largo no contó con la participación de Emiliano Lasa, que prefirió cuidarse de una molestia muscular sufrida hace algún tiempo y que todavía lo aqueja. De todas formas, el finalista olímpico uruguayo estuvo presente en la prueba y vio cómo el brasileño Tiago da Silva se colgó la dorada con su salto de 7,81 metros. Como referencia, el récord en esta competencia lo ostenta Emiliano, data de 2016 y es de 7,95 metros. Lasa prepara una temporada importante para su carrera, en la que competirá en representación de Uruguay en el Sudamericano y en el Mundial de Londres, en agosto, para el que ya está clasificado.