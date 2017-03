Se viene una nueva fecha del Apertura; los clubes de la B postergaron el inicio del torneo por tiempo indeterminado

Una etapa inusual será la que viene, la novena del Torneo Apertura, que se jugará entre mañana y el domingo. Su mayor particularidad será que los grandes disputarán sus encuentros mañana, con la finalidad de contar con un número similar de horas de descanso antes del clásico pendiente de la quinta fecha, que se jugará el miércoles a las 20.30 en el estadio Centenario.

El que saldrá a la cancha en primer lugar mañana será Peñarol, que enfrentará a Sud América a las 17.00 en el estadio Campeón del Siglo. El director técnico Leonardo Ramos no ha confirmado el equipo que comenzará jugando con los naranjas, pero en el entrenamiento de ayer en Los Aromos hizo algunos cambios respecto de la oncena que empezó actuando en el polémico empate 2-2 con Defensor Sporting en el Franzini. En la zaga apareció el bellaunionense Yeferson Quintana, en el medio lo hizo el zurdo Matías Mier, y adelante Lucas Cavallini se alternó con Mauricio Affonso. Así, Peñarol comenzaría jugando con Gastón Guruceaga; Hernán Petryk, Quintana, Ramón Arias y Lucas Hernández; Nahitan Nández, Guzmán Pereira, Marcel Novick y Mier; Junior Arias y Affonso o Cavallini. El Cebolla Cristian Rodríguez, que se reintegró ayer a los entrenamientos luego de disputar los dos partidos por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia con la celeste, más allá del cansancio lógico por la intensidad de los encuentros, está bien físicamente, según lo expresado por el cuerpo médico mirasol. De todas maneras, se estima que no tendrá minutos mañana y que será reservado por Ramos para el clásico del miércoles, aunque el zurdo lacazino figura en la nómina de convocados para el encuentro con la IASA pero podría quedar fuera del banco de suplentes.

En Sud América mañana se estrenará en la dirección técnica el argentino Damián Timpani, designado por los gerenciadores españoles del club para reemplazar al también español José Emilio Riquelme Galiana, quien por decisión personal -seguramente influenciada por los magrísimos resultados que obtuvo en su breve estadía en Uruguay- dirigió por última vez al equipo el fin de semana, en la derrota 2-1 ante River Plate en el Parque Palermo.

Un rato después de que termine el duelo entre aurinegros y naranjas, a las 19.30 Nacional comenzará su partido con Boston River, que oficiará de local en el Centenario. Los tricolores, que quedaron como únicos líderes del Apertura luego de su empate sin goles con River Plate, volvieron a practicar en Los Céspedes ayer de tarde, pero la integración del equipo que empezará jugando mañana no está clara y seguramente se conocerá un rato antes del comienzo del encuentro. Es posible que haya variantes en el equipo, teniendo en cuenta que Martín Lasarte tiene en su plantel a varios jugadores lesionados y a otros que vienen con una seguidilla de partidos arriba. La planificación del clásico posterior al partido de mañana seguramente llevará al entrenador a mover piezas y que sumen minutos jugadores que no estuvieron con River Plate. Jorge Fucile, tras su pasaje por la selección, volverá al lateral derecho. En la zaga es altamente probable que juegue el juvenil Agustín Rogel -no está claro en reemplazo de quién-, mientras que en la zona de volantes iría Gonzalo Porras desde el arranque. En ofensiva podría estar nuevamente Hugo Silveira, que no jugó con los darseneros, y el zurdo Kevin Ramírez, que se recupera de un esguince de tobillo, figura entre los convocados para el encuentro y podría estar entre los titulares. Si bien el volante Santiago Romero, quien fue operado por una fractura del tabique nasal, retomó los trabajos, no estará concentrado para este partido, pero seguramente sí lo estará para el clásico, que casi con seguridad tendrá el arbitraje de Leodán González.

El domingo la fecha se cerrará con cuatro partidos. Dos de ellos sobresalen ampliamente. A las 16.00 en el Parque Osvaldo Roberto, el Racing Club de Montevideo -que viene de golear 3-0 a Rampla Juniors en el Olímpico- recibirá a Defensor Sporting, que intentará dejar atrás las malas sensaciones que le dejó el partido con Peñarol. Los violetas, que están terceros, dos puntos detrás de Nacional y a uno de Cerro, tendrán el retorno al equipo de Mathías Suárez, que ya cumplió con una sanción que se le había impuesto, pero en contrapartida no contarán con el delantero Maximiliano Gómez, expulsado en el partido con Peñarol. El reemplazante del sanducero seguramente será Héctor Romário Acuña, que formará la dupla de ataque junto a Gonzalo Bueno.

El último partido de la etapa se jugará a las 17.00 en el estadio Luis Tróccoli, donde Cerro y Wanderers protagonizarán un partido que en lo previo pinta bien. Los cerrenses, que junto con los grandes es el único invicto del torneo, vienen jugando muy bien de la mano de su entrenador, el colombiano Diego Alonso Barragán, quien volverá a repetir el equipo que el fin de semana empató 1-1 con Danubio en Jardines del Hipódromo. Yonatan Irrazábal será el arquero; Rodrigo Izquierdo, Rodrigo Canosa, Angelo Pizzorno y Gianni Rodríguez serán los cuatro de fondo; en el medio irán Richard Pellejero, Jonathan Barboza, el Japo Jorge Rodríguez y José Luis Tancredi; y adelante jugarán Facundo Peraza y Maureen Franco. Por su parte, los bohemios están cuartos, a tres puntos de Nacional, e irán por un zarpazo en el Cerro que les permita quedar expectantes en la parte de arriba de las posiciones.

No arranca

Por 13 votos contra dos, los clubes de la Segunda División Profesional resolvieron anoche no comenzar el torneo este fin de semana, tal como estaba previsto. La decisión, tomada por tiempo indeterminado, obedece, como es habitual en la B, a temas económicos. Según informó el sitio elascenso.com, las mociones puestas a consideración de las instituciones fueron dos: comenzar el torneo el sábado, tal como estaba previsto, o no hacerlo hasta que la empresa Tenfield pague la totalidad del dinero que le da a las instituciones por los derechos televisivos.

La enorme mayoría de los clubes optó por esta última opción y ahora empezarán los movimientos dirigenciales para ver cuándo empieza el torneo en el que estarán en juego tres ascensos a Primera División.

Vuelve la Sudamericana

La semana que viene, Liverpool y Danubio se estrenarán en la Copa Sudamericana, en la que ya jugaron sus encuentros de ida el mes pasado los otros dos representantes en el torneo, Defensor Sporting y Boston River.

Los negriazules de Belvedere -que aún no resolvieron quién será su próximo técnico y prolongaron por un fin de semana más el interinato de Alejandro Bertoldi- jugarán el miércoles a las 21.45 con los brasileños de Fluminense en el estadio Maracaná, encuentro que tendrá su revancha el 10 de mayo en Montevideo.

Por su parte, los danubianos comenzarán esta nueva incursión internacional el jueves, día en el que jugarán a las 19.15 como visitantes con Sport Recife de Brasil, partido que se disputará en el estadio Ilha do Retiro de la capital pernambucana. La serie entre franjeados y norteños se resolverá el 11 de mayo, seguramente en el Centenario.