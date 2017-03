Tercera victoria consecutiva de Rampla Juniors

Los hinchas de Rampla Juniors están viviendo un momento precioso luego de la tercera victoria consecutiva de su equipo en el Torneo Apertura.

Después de los triunfos contra Danubio y Plaza, el sábado el equipo picapiedra goleó 3-0 a River Plate en el estadio Olímpico e inesperadamente se coló en el grupo de equipos que están arriba en el campeonato.

Más allá de ser un equipo sin figuras de renombre y con algunas limitaciones por tratarse de un plantel bastante corto, los rojiverdes que dirige técnicamente Fernando Araújo vienen mostrando algunas cosas interesantes, y en la tarde sabatina les ganaron bien a los darseneros, que no levantan cabeza y siguen sin victorias en la temporada. El primer tiempo del duelo del sábado en el escenario ramplense fue parejo, aunque con cierto predominio local. No obstante, la chance más clara de gol la tuvo River, pero Gonzalo Vega definió mal en un mano a mano y sobre los 43 minutos el que falló fue Santiago González, que puso el 1-0. El gol les dio alas a los picapiedras, que en el segundo tiempo sí se adueñaron completamente de las acciones y terminaron redondeando la goleada final con dos tantos de cabeza de su delantero Alex Silva, un grandote algo tosco con el balón pero que es sumamente rendidor. Los goles anotados en los minutos 55 y 70 le terminaron de bajar la cortina al partido que alargó la gran racha ramplense, que no sumaba tres victorias seguidas en Primera División desde la recordada campaña del Apertura de 2007, de la mano del Ronco Luis López.

La ven de abajo

El otro duelo sabatino del Apertura fue el empate 2-2 entre Sud América y Danubio en el Parque Palermo.

Los danubianos, que el sábado tuvieron por primera vez como técnico a Gastón Machado -quien fue designado para suceder al argentino Pablo Rodríguez-, arrancaron bien el partido y a los 33 minutos metieron el primer gol gracias a un precioso tiro libre del zurdo Lucas Olaza.

La alegría de los hinchas danubianos presentes en la cancha de Central Español se agrandó aun más a los 44 minutos con el segundo gol, obra de Juan Manuel Olivera. El tanto del experiente delantero pareció abrir una página nueva para Danubio en esta temporada, pero el descuento de Sud América obtenido en los minutos adicionales de la primera parte por Sergio Felipe cambió el partido.

En la reanudación el partido se hizo de ida y vuelta y un penal anotado por Bruno Giménez a los 70 terminó marcando el 2-2 definitivo.

El punto fue más dulce para la IASA pero los dirigidos por el español José Emilio Riquelme Galiana tampoco tienen mucho para festejar, ya que apenas han sumado tres puntos en las primeras seis fechas del Apertura, la misma cantidad de unidades que suman los danubianos.