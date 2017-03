Tricolores y darseneros juegan esta tarde por el Apertura

El Parque Alfredo Víctor Viera será el escenario en el que hoy a las 16.00 Nacional y River Plate disputarán el encuentro que quedó pendiente de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Este partido se iba a jugar el 26 de febrero, pero, a consecuencia de la agresión sufrida por un funcionario de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue suspendido por una medida gremial.

Tras su victoria del domingo ante Liverpool, Nacional llegó a 18 puntos y quedó primero junto a Cerro, aunque los albicelestes tienen dos encuentros más jugados. Hoy los tricolores empezarán a ponerse al día -lo terminarán de hacer el miércoles 5 de abril cuando disputen el clásico-, conscientes de que tienen delante la oportunidad de quedar en soledad en la cima de las posiciones.

El técnico Martín Lasarte no confirmó el equipo que empezará jugando esta tarde, pero se presume que será bastante parecido al que comenzó jugando con Liverpool, aunque con la salvedad de que no estará el volante Santiago Romero, lesionado accidentalmente por Diego Polenta en el festejo del primer gol contra los negriazules. Su sustituto seguramente será Gonzalo Porras. Además, está concentrado -aunque en duda para hoy- el delantero Hugo Silveira, quien se luxó el codo izquierdo el domingo. En caso de que no pueda jugar, se ganaría un lugar en el equipo titular Brian Lozano, y Rodrigo Aguirre pasaría de ser media punta a jugar como centrodelantero. En resumen, Nacional jugará hoy con Esteban Conde, Sergio Otálvaro, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino; Gonzalo Porras, Diego Arismendi, Sebastián Fernández, Sebastián Rodríguez, Aguirre y Silveira o Lozano. Entre los que concentraron anoche en Los Céspedes se destaca el retorno de Tabaré Viudez y también el del delantero Diego Coelho.

Los darseneros, por su parte, llegarán con la satisfacción de haber logrado su primera victoria el domingo, 2-1, contra Sud América en el Parque Palermo. Para hoy el Caballo Pablo Tiscornia pondrá en la cancha la misma formación que comenzó en el partido con los naranjas. Nicola Pérez será el arquero, la línea de fondo la integrarán Giovanni González, Williams Martínez, Agustín Ale, Diego Rodríguez y Claudio Herrera; en el medio jugarán Fernando Gorriarán, Fabricio Fernández y Alexander Rosso; y adelante lo harán Agustín Gutiérrez y Mathías Saavedra.

Con cambios

La novena etapa del Torneo Apertura, que se jugará entre el sábado y el domingo, tuvo una variante en el horario de un partido con respecto del boletín que presentó originalmente la Mesa Ejecutiva de Primera División.

La fecha, que se denominará Víctor Semproni -a pedido de la Institución Atlética Sud América, club del cual el fallecido legislador fue hincha, socio y dirigente-, comenzará con cuatro encuentros el sábado y cerrará con otros cuatro el domingo.

La peculiaridad que presentará la etapa será que los dos grandes jugarán el sábado. Esto se debe a un acuerdo al que llegaron los clubes por razones de deportividad, para no tener días de diferencia de descanso en la previa del clásico correspondiente a la quinta fecha, que se jugará el miércoles 5 de abril a las 20.30 en el estadio Centenario.

De esta manera, Peñarol jugará el sábado a las 17.00 -no a las 16.00, como estaba fijado inicialmente- con Sud América en el estadio Campeón del Siglo, y Nacional enfrentará en condición de visitante a Boston River en el estadio Centenario a las 19.30.

Más temprano el sábado, la fecha se abrirá con el partido que jugarán Liverpool y Fénix en el estadio Belvedere y con el duelo que sostendrán Plaza Colonia y Danubio en el estadio Alberto Suppici de la capital coloniense. El domingo habrá tres partidos a las 16.00: Racing y Defensor Sporting se medirán en el Parque Osvaldo Roberto; River Plate y Juventud en el Parque Federico Omar Saroldi, y El Tanque Sisley será local ante Rampla Juniors en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. A las 17.00, y para la televisión, cerrarán la fecha Cerro y Wanderers en el estadio Luis Tróccoli.

A pesar de que se esperaba que Liverpool se decidiera a contratar otro director técnico luego de la destitución de Mario Saralegui, el interinato de Alejandro Bertoldi -quien debutó en la derrota del fin de semana ante Nacional- continuará por lo menos una semana más. Rosario Martínez aún es el nombre que viene sonando más fuerte para quedarse con el cargo, pero el tema todavía no fue definido por la directiva que encabeza José Luis Palma.

En Juventud, en cambio, sí hubo novedades. El Vasco Santiago Ostolaza renunció a su cargo de entrenador después de la derrota ante Plaza, producto de los malos resultados y de haber cosechado tan sólo cuatro unidades en ocho fechas. Su reemplazante será el Nito José Puente, quien llega al club de Las Piedras junto a Mauricio Refresquini como preparador físico y con Nicolás Biglianti y Néstor Diablo Correa como asistentes técnicos. Puente había tenido su última experiencia en el fútbol uruguayo el año pasado, cuando dirigió a Cerro.