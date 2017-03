Uruguay enfrenta esta noche a Perú en Lima por las Eliminatorias

A las 23.15 las selecciones de Perú y Uruguay comenzarán a disputar en el estadio Nacional de Lima el encuentro que cerrará la 14ª fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia.

Tras la dolorosa derrota 4-1 con Brasil, los dirigidos por el Maestro Óscar Washington Tabárez hoy tienen por delante una preciosa oportunidad de sacar un buen resultado que los mantenga en los primeros puestos de las Eliminatorias. Según lo manifestó públicamente luego del encuentro con los verdeamarelos, el entrenador no quedó conforme con la actuación del equipo, y es por ello que hoy habrá unas cuantas variantes en la formación que saldrá a jugar en el precioso escenario limeño, con capacidad para 50.000 personas, que fue remodelado a nuevo en 2011. En el entrenamiento que la celeste hizo ayer de tarde en las instalaciones del club Alianza Lima -equipo que es dirigido por Pablo Javier Bengoechea, quien se hizo presente en el lugar para saludar al cuerpo técnico y los jugadores- no se asomó el nuevo once celeste, a pesar de que se especula desde hace unos días con que presentará cinco cambios respecto del que empezó jugando con Brasil.

En el arco retornará Fernando Muslera luego de cumplir con su suspensión. Eso es seguro. En la zaga central, al parecer José María Giménez ingresará en reemplazo de Sebastián Coates, y en el lateral zurdo Tabárez colocará a Jorge Fucile, quedando en el banco de suplentes el salteño Gastón Silva. Además, en la mitad de la cancha está la opción del Tata Álvaro González por el Cacha Egidio Arévalo Ríos, y adelante se dará el regreso de Luisito Suárez, quedando fuera de la alineación inicial Diego Rolan. La vuelta de Suárez en este partido es clave, por la gran influencia que el delantero del Barcelona tiene tanto para la celeste como para sus oponentes. Suárez fue el verdugo de los peruanos la última vez que la celeste jugó en Lima, por las Eliminatorias en el camino hacia el Mundial de Brasil, y esto no deja de ser un factor que hoy estará flotando en la cancha limeña. Pero además del aporte del delantero, será clave para la celeste el trabajo de los volantes para minimizar el buen juego que los peruanos tienen en la mitad de la cancha. Los locales cuentan con dos atacantes sumamente peligrosos; el histórico delantero Paolo Guerrero (que nos la ha hecho difícil varias veces) y el interesantísimo Christian Cueva, jugador que se está destacando en el San Pablo brasileño, en el que comparte plantel con el canario Diego Lugano. Seguramente, el mano a mano entre Godín y Guerrero será una de las claves del partido.

El encuentro de esta noche en la capital peruana será dirigido por una terna chilena que tendrá como árbitro principal a Julio Bascuñán.

Apretadísimos

La selección peruana que dirige el argentino Ricardo Tigre Gareca suma 15 puntos en las Eliminatorias y ocupa el octavo puesto del camino sudamericano a Rusia. En su última presentación, los albirrojos lograron empatarle de atrás 2-2 a Venezuela de visitantes en Maturín, luego de haber estado 2-0 abajo, pero pese a lo meritorio del punto obtenido, el equipo sigue alejado de los puestos de clasificación al Mundial, y cuando faltan cinco fechas para el final, su margen de error es nulo.

Es por esta razón que el partido de esta noche es absolutamente decisivo para los locales, que deben ganar para seguir alimentando su ilusión de volver a jugar un Mundial, algo que no ocurre desde el jugado en España en 1982.

Gareca, quien viene bancando desde hace largo tiempo los embates de la prensa peruana, no confirmó el equipo que empezará jugando esta noche, pero se estima que tendrá dos cambios respecto del que empezó jugando el jueves con Venezuela. En la zaga, Miguel Araujo ingresará en reemplazo de Christian Ramos, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y en la zona de volantes Joel Sánchez, jugador convocado por Gareca a último momento para el encuentro de hoy, ingresaría a la cancha por Renato Tapia. De esta manera, los peruanos saldrán a jugar con Pedro Gallese (Veracruz, México); Aldo Corzo (Universitario, Perú), Alberto Rodríguez (Universitario, Perú), Miguel Araujo (Alianza Lima, Perú) y Miguel Trauco (Flamengo, Brasil); André Carrillo (Benfica, Portugal), Joel Sánchez (Sporting Cristal, Perú), Yoshimar Yotún (Malmö, Suecia) y Édison Flores (Aalborg, Dinamarca); Christian Cueva (San Pablo, Brasil) y Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil).