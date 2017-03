Uruguay se prepara para su partido del jueves con Brasil

La selección celeste comenzó a preparar su primer partido del año, el que jugará el jueves a las 20.00 con Brasil en el estadio Centenario por la 13ª fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia.

El plantel que dirige Óscar Washington Tabárez comenzó a entrenar ayer de tarde en el Complejo Celeste, con la presencia de 17 futbolistas: Martín Campaña, Esteban Conde, Sebastián Coates, Diego Godín, José María Giménez, Jorge Fucile, Álvaro González, Egidio Arévalo Ríos, Carlos Sánchez, Cristian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta, Jonathan Urretaviscaya, Mathías Corujo, Diego Laxalt, Abel Hernández, Cristhian Stuani y Diego Rolan. En el entrenamiento que se realizará esta tarde se sumarán los restantes convocados para los encuentros con Brasil y Perú: Fernando Muslera, Martín Silva, Gastón Silva, Maximiliano Pereira, Matías Vecino, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Edinson Cavani.

La práctica de ayer, que fue la única de la semana a puertas abiertas para la prensa, fue comandada por los preparadores físicos de la selección, José Herrera y Sebastián Urrutia, que les ordenaron a los jugadores movimientos de triangulación con la pelota, un trote suave para aliviar las cargas de la competencia del fin de semana -y, en varios casos, del viaje de avión-, partidos dos contra dos -a dos toques- con arcos chicos, y un movimiento en la cancha con dos equipos de ocho jugadores. En este último movimiento no participó el Cebolla Cristian Rodríguez, que terminó con una contractura leve el partido que jugó con Peñarol el domingo ante Rampla Juniors.

Hoy, ya con todos los jugadores y sin la presencia de la prensa, comenzará el trabajo específico pensando en el partido del jueves. Se estima que el equipo se conocerá mañana.

Palabras más, palabras menos

Después de la práctica, Tabárez mantuvo contacto con los numerosos medios de prensa presentes. “El partido se va a decidir el día que se juegue. La planificación es un apoyo para los futbolistas”, dijo acerca de los días previos al enfrentamiento con los brasileños. Agregó: “Brasil es importante, pero la vida no comienza ni termina con Brasil”. El entrenador también destacó que Uruguay tiene un poder psicológico muy fuerte y que siempre ha demostrado levantarse en momentos deportivos muy difíciles.

“No creo en el sentido que le dan a la palabra ‘entrenador’; la motivación responde a una necesidad interna”, agregó el estratega celeste, que tuvo tiempo para referirse a uno de los suspendidos que tiene Uruguay para este encuentro: “No cambia el planteamiento por la ausencia de Luis Suárez”, afirmó.

Fernando Muslera es el otro futbolista que no está a la orden para el jueves, porque recibió su segunda amonestación en el último partido por Eliminatorias. ¿Quién será su reemplazante? Las opciones son Silva, Campaña y Conde. “Nosotros procedemos en consecuencia con lo que hemos trabajado. Es una cuestión de aprovechamiento de las oportunidades. Fernando Muslera, en aquel partido que ganamos por la primera Eliminatoria en Quito, en 2009, hizo su bautismo de fuego. Pensamos que podía ser, y el resto lo hizo él. Los arqueros que han estado junto a él y han permanecido son Martín Silva y otros que han venido de los juveniles, como Martín Campaña, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres. También hay otros buenos arqueros en el medio, como es el caso de Conde, que fue convocado. No estoy ocultando nada, pero el equipo lo vamos a dar a conocer el miércoles. Si sirve como pista lo que he dicho, ya está”.

Al director técnico se sumaron Urretaviscaya y Coates para hablar con la prensa. “Es importante sumar puntos, como lo hicimos hasta ahora”, dijo el zaguero de Sporting Lisboa, de Portugal. “Sabemos que tenemos bajas importantes, pero hay un gran plantel. Nadie sabe aún quién va a jugar, pero hay que estar preparado por si toca”, comentó el delantero de Pachuca, de México.

Se llena

Las entradas para el partido entre uruguayos y brasileños se siguen vendiendo a buen ritmo en los locales Abitab de todo el país: ya hay 38.000 colocadas.

Las tribunas Ámsterdam y Colombes cuestan $ 690; la tribuna Olímpica (sin numerar), $ 1.200; la tribuna Olímpica (numerada), $ 1.800; la platea América (puerta 4), $ 1.800; y la tribuna América (puerta 3), $ 2.800. Los hinchas de la canarinha irán a la tribuna América (puerta 25), y el precio de las entradas es de $ 4.500. Los menores de cinco años inclusive entrarán gratis en todas las tribunas. Hoy y mañana la venta se extenderá a las boleterías de la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la tribuna Olímpica, de 10.00 a 18.00.