Comenzó temporada del fútbol femenino con actividad en divisionales A y B más sub 16

25 equipos de fútbol femenino que dependen del Consejo de Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzaron la 22ª temporada consecutiva que se realiza en ese ámbito desde 1996. Siete equipos integran la Divisional A, ocho la Divisional B y diez la primera divisional juvenil que entró en acción. Más adelante se disputará un torneo sub 19. Tiene especial importancia el sub 16, ya que de ahí saldrá buena parte del plantel que representará a la celeste en la Copa del Mundo sub 17 que se disputará en Uruguay en noviembre de 2018.

En la elite, sólo goleadas

Los tres partidos jugados en la primera etapa de la Divisional A finalizaron con rotundas diferencias en los marcadores finales. Colón le ganó a Wanderers 7-0, Nacional superó a Canelones por el mismo tanteador y River Plate venció al ascendido Línea D 5-0. Peñarol tuvo fecha libre. Sin apresurar conclusiones acerca de lo que sucederá en el futuro inmediato, esta primera fecha marca que cuatro clubes se sindican como los que disputarán el título. Ellos son los tres ganadores, a los que se debe agregar a las aurinegras, que se han reforzado y preparado muy bien. Los tres amplios perdedores disputarán, seguramente, la zona baja de la tabla, para intentar escapar del descenso.

Caso a caso

Colón ya no cuenta con muchas de las figuras que lo llevaron a lograr cuatro campeonatos al hilo. Falta Juan Carlos Hernández, el entrenador venezolano de la última temporada, y, entre otras jugadoras, las defensas Fátima Rivero y Lorena Graña, la volante Jemina Rolfo y la delantera Stefany Suárez (las cuatro están en Peñarol); la volante Mariana Pión y las delanteras Eliana Arechichu y Stefanie Salazar (en River Plate); Carolina Monesiglio (en Línea D), y una gran figura, la venezolana Oriana Altuve, que se fue a la liga profesional de Colombia. Como contrapartida, se quedaron jugadoras claves: la golera Lucía Martínez, la coloniense Cecilia Domeniguini, la melense Lorena González -que el domingo convirtió un golazo-, la zurda Romina Chaves y Yamila Badell. Y llegaron la goleadora ex River Plate Jennifer Clara y otras promesas que el domingo cumplieron una actuación muy aceptable: la volante rochense Natalia Citera, la delantera Leticia Tzitzios y la defensa Ana Sire. Colón definió el partido del domingo con Wanderers en los primeros 15 minutos, en los que abundaron las jugadas de ataque y Jennifer Clara hizo dos goles. Después llegaron dos tantos de Badell, un tercero de Clara, el gol de Lorena González -el mejor, fruto de una gran pegada de lejos- y el séptimo, de Sofía Benavídez.

River Plate demoró más en definir su encuentro con las omnibuseras de Línea D, pero ganó y exhibió buen fútbol. Los dos goles iniciales fueron de Juliana Castro sobre el final del primer tiempo, a los 43 y 44 minutos. En la segunda etapa, Juliana hizo el tercero y completaron el score Tatiana Pereira y Verónica Gallinar.

La estrella en Nacional fue la juvenil pedrense Melisa Molina, que hizo cuatro de los siete goles que sufrió Canelones. Lucía Cappelletti hizo el primero a los dos minutos de iniciado el encuentro y también convirtieron María Paz Vila y Sabrina Soravilla.

Otros resultados

En la B el panorama fue más parejo. Liverpool y Seminario igualaron sin goles. San Jacinto derrotó a Juventud 3-2 y Miramar Misiones hizo su estreno con un 2-0 a favor ante Náutico, y quedó postergado por compromisos de las universitarias el encuentro Udelar-Huracán Buceo.

Otra vez aparecieron las goleadas en el comienzo del torneo sub 16: Peñarol 5-1 Náutico, Juventud 9-0 Canelones, Liverpool 13-0 Huracán, Colón 7-0 Wanderers. La excepción fue el empate 2-2 entre San Jacinto y Canadian.

El fin de semana habrá dos platos fuertes en los partidos de las mayores: en la B se enfrentarán los únicos dos clubes ganadores, Miramar Misiones y San Jacinto, mientras que en la A el partido Peñarol-Nacional tendrá importante convocatoria, ya que será el primero en que se enfrenten dos favoritos para hacer suyo el torneo denominado “Mujeres mundialistas” en homenaje a las grandes figuras internacionales del femifútbol.