El violeta le ganó a Boston River y sigue siendo el escolta en el Apertura

Defensor Sporting derrotó 1-0 a Boston River en un partido muy trabajado y sufrido hasta el final. El grito de la hinchada local en el estadio Luis Franzini estuvo atragantado hasta el final, porque la visita apretó y fue en busca del empate hasta los 96 minutos, pero no pudo batir el arco del mercedario Guillermo Reyes, que una vez más estuvo muy seguro, como lo ha estado a lo largo de todo el campeonato. El gol de Defensor Sporting, que le permite seguir como escolta de Nacional y depender de sí mismo para obtener el Torneo Apertura, lo marcó el Zorro Gonzalo Bueno a los 19 minutos del primer tiempo. El partido fue vibrante hasta el final y tuvo una particularidad bien temprano, ya que a los 14 minutos de comenzado el match, el delantero sanducero Maximiliano Gómez tuvo que salir de la cancha por una lesión; por él entró Gonzalo Carneiro, que fue importante en los primeros minutos en los que pisó la cancha: en la primera jugada en la que se soltó en ataque fue a pelear una pelota por el aire y obligó a que los defensas del Boston se equivocaran y, con un rebote extraño, dejaran a Bueno en carrera y mano a mano con Adrián Berbia. El Gallego salió bien y rápido pero ligó mal, porque Bueno llegó a tocarla apenas y el rebote también derivó en el delantero, que quedó de frente al arco para definir y poner el único gol de la tarde.

Ataque y defensa

La de ayer tal vez no haya sido la mejor demostración de uno de los mejores equipos del torneo, Boston River. Pero con juego de a ratos y rebeldía durante todo el encuentro, el equipo del Turco Alejandro Apud por momentos metió a Defensor en su propia área. Claro, los tuertos jugaban con la ventaja del gol y con la posibilidad de tocar por el piso con Mathías Cardacio y Matías Cabrera y buscar la velocidad de Bueno y la zancada de Carneiro. Además, el Polaco Claudio Rivero, que reemplazó al suspendido Carlos Benavídez, anduvo muy bien en la mitad de la cancha y logró que no se extrañara al juvenil que fue expulsado la semana pasada, recibió dos fechas de sanción y no jugará más en este campeonato, porque se irá con la selección uruguaya sub 20 al Mundial de Corea del Sur. En la defensa del equipo de Eduardo Acevedo, Nicolás Correa, Guillermo de los Santos y Andrés Lamas fueron vitales para sacar el partido adelante y neutralizar el ataque de Boston River, que terminó el partido con Mauro Vila, Sebastián Sosa, Facundo Rodríguez y William Klingender, todos jugadores de ataque, y un rearmado del equipo en el fondo con tres defensores por la salida de Carlos Valdez cuando faltaban diez minutos. Se la jugó Apud, que terminó con todo su equipo en campo contrario pero no pudo llegar al empate. Defensor, que irá por objetivos a corto plazo en las próximas dos semanas, ya sabía que en el Cerro ganaba Nacional, que será su rival hasta el final del Apertura y al que deberá enfrentar en dos fechas como local en el Franzini. Si mantiene la diferencia con los tricolores llegará a ese partido con la chance de depender de sí mismo para quedar primero y luego definir en la última etapa como visitante de Fénix en el Parque Capurro.