En clásicos juveniles Nacional ganó dos y Peñarol uno

El estadio José Nasazzi fue el escenario de tres clásicos de divisiones formativas. A primera hora, en el partido de la categoría sub 19 Nacional ganó 2-1; a continuación, el encuentro de la categoría sub 17 finalizó con triunfo de Peñarol 2-0; por último, en el cierre de la jornada en el escenario bellavistense, los tricolores se impusieron 1-0 en la categoría sub 16. Hoy la actividad clásica proseguirá en el Parque Artigas de la ciudad de Las Piedras con los enfrentamientos de las categorías sub 15 y sub 14.