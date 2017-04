Hoy y mañana se jugarán los clásicos de divisiones juveniles

Esta mañana se jugarán en el estadio José Nasazzi los partidos clásicos entre Nacional y Peñarol de tres categorías formativas. A las 9.00 saldrán a la cancha los sub 19; a las 11.00, los sub 17; y a las 13.00, los chiquilines de la categoría sub 16. Los duelos clásicos proseguirán mañana en el Parque Artigas de la ciudad de Las Piedras, con los clásicos de las categorías sub 15 y sub 14, que se enfrentarán a las 9.00 y a las 11.00, respectivamente.