Peñarol está en San Pablo, donde mañana enfrentará a Palmeiras por la Libertadores

El plantel de Peñarol está desde anoche en la ciudad de San Pablo, donde mañana disputará su tercer partido correspondiente al grupo 5 de la Copa Libertadores de América con Palmeiras en el estadio Allianz Parque a las 21.45.

Este encuentro corresponde a la tercera fecha del grupo, que se abrirá esta noche con el encuentro que jugarán Jorge Wilstermann de Bolivia y Atlético Tucumán de Argentina (ver recuadro).

Los dirigidos por Leonardo Ramos -que perdieron con Jorge Wilstermann en el debut, en Cochabamba, 6-2, y luego derrotaron 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Campeón del Siglo- tendrán mañana un encuentro que se supone que será durísimo, como sucede cada vez que un equipo uruguayo va a jugar a Brasil. Pero los aurinegros llegarán al duelo con los verdes paulistas en un buen momento a nivel deportivo, teniendo en cuenta que su rendimiento viene en alza en el ámbito local, y a cinco fechas del fin están bien posicionados para pelear hasta el final por el título del Torneo Apertura.

Los ecuatorianos Roddy Zambrano, Luis Vera y Juan Carlos Macías serán los encargados de arbitrar el cotejo de mañana entre uruguayos y brasileños.

La alineación que pondrá el técnico Ramos en la cancha no está confirmada, pero se supone que será la misma que empezó jugando el clásico del Apertura de la semana pasada.

Gastón Guruceaga estará en el arco; Hernán Petryk, Yeferson Quintana, Ramón Arias y Lucas Hernández conformarán la línea defensiva; Nahitan Nández, Marcel Novick, Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez ocuparán la zona de volantes, y Mauricio Affonso y Junior Arias serán los delanteros. Con respecto al partido del sábado con Juventud en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, vuelven al equipo Pereira y el Cebolla en la mitad de la cancha, y el melense Affonso en el ataque.

La lista de futbolistas que partieron desde Montevideo en las últimas horas de la tarde de ayer la completan los goleros Kevin Dawson y Thiago Cardozo; los defensas Iván Villalba, Alex Silva y Maximiliano Perg; los volantes Ángel Rodríguez y Matías Mier, y los delanteros Gastón Rodríguez y Diego Rossi.

De la lista de buena fe de 30 futbolistas que presentó Peñarol antes del comienzo de la Libertadores, ya no forma parte el argentino Tomás Costa, que ayer de mañana rescindió el contrato que lo vinculaba con los carboneros. El nacido en la localidad de Oliveros, en la provincia argentina de Santa Fe, llegó al club a principios de 2016 y su contrato vencía en julio de este año, pero al no ser tenido en cuenta por Ramos, decidió irse de común acuerdo con la directiva. En varias ocasiones el volante quedó afuera de la nómina de convocados, y hasta ahora no había jugado ni un minuto en el Apertura -su último partido fue con Wilstermann en el debut de Peñarol en esta Libertadores-. Costa llegó a Peñarol cuando Pablo Bengoechea era el entrenador, pero no llegó a jugar con el riverense porque el entrenador fue cesado a comienzos de 2016 por el presidente mirasol Juan Pedro Damiani. En el debut con Cerro en el Parque Viera, ya con Jorge da Silva como director técnico en el Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2015-2016, Costa marcó un golazo para el triunfo de Peñarol 2-1 sobre los albicelestes.

A paso firme

Palmeiras, rival aurinegro de mañana, tiene un gran equipo, que se armó apuntando a la Copa Libertadores como uno de sus grandes objetivos y recibirá en su casa a Peñarol luego de clasificarse a las semifinales del Campeonato Paulista el viernes, tras ganarle a Grêmio Novorizontino -equipo de colores aurinegros- 3-0 en el estadio Pacaembú. Willian, Miguel Borja y Dudu marcaron los goles de Palmeiras, que luego de recibir a Peñarol volverá a enfrentarse a los carboneros en el Campeón del Siglo el miércoles 26 de abril a las 21.45.

El encuentro de mañana ha generado una tremenda expectativa entre los hinchas del equipo verde, que ya agotaron las casi 40.000 entradas disponibles.