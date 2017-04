Peñarol le ganó a Juventud en Maldonado

“Hay Liga”, dirían los españoles. Con goles de Junior Arias y Matías Mier, Peñarol le ganó 2-0 a Juventud en la noche del sábado en el estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado y se sacó la mufa de haber perdido dos puntos en el clásico cuando parecía que lo tenía ganado, a mitad de semana. Arias, que marcó el primero y abrió el partido para los carboneros, completó una minisemana muy buena con dos anotaciones: una en el partido con Nacional y otra el sábado con los pedrenses. Mier, el otro scorer mirasol en la noche fernandina, que ha ido alternando entre Primera División y Tercera, volvió a convertir con la camiseta de Peñarol después de casi seis años: su último gol había sido a Vélez Sarsfield, en la semifinal de la Copa Libertadores de 2011, en Liniers. ¡Qué recuerdos!

El sábado los carboneros comenzaron jugando con tres variantes respecto de la formación que había arrancado el clásico. Volvió el volante Marcel Novick, que cumplió la suspensión y entró por Cristian Rodríguez; Ángel Rodríguez jugó por el lesionado Guzmán Pereira y Lucas Cavallini lo hizo en lugar del también lesionado Mauricio Affonso.

Si bien ganó con claridad en Maldonado, Peñarol por momentos la pasó mal ante Juventud, sobre todo en el primer tiempo. El rendimiento parejo que había tenido el equipo en el clásico no se repitió en el encuentro con los pedrenses. Los canarios del Nito José Puente tuvieron sus chances más claras cuando quedaron 1-0 abajo en el marcador, tras el gol de Arias. Primero le tocó a Diego Casas, que tuvo un mano a mano con Gastón Guruceaga en el área, pero el artiguense le tapó el remate y tiró la pelota al córner. Tan importante fue esa jugada, por el momento y por cómo podía incidir en el desarrollo del partido, que el golero pelado, siempre solitario en su arco, la festejó como si hubiera sido un gol. Después de esa clarísima situación, Juventud siguió merodeando el área contraria, pero no estuvo fino en los metros finales.

A pico y pala

La segunda etapa fue muy imprecisa. Juventud, a pesar de que le metió el peso a Peñarol en el ataque con el ingreso del colombiano Yordan Mosquera, no pudo complicar demasiado. Después de que llegó el segundo gol de Mier, hubo tiempo para algunos lujos y para fortalecer el circuito que por la derecha conforman Hernán Petryk y Nahitan Nández, que tantos buenos dividendos le ha dado al director técnico Leonardo Ramos en esta primera parte del año.

Entre los dos hicieron una gran jugada que casi termina en gol del capitán; luego, en una tremenda combinación de toque y toque, también estuvo cerca de caer el tercero, de Cavallini. “Este Peñarol es un equipo obrero”, definió Ramos en la conferencia de prensa posterior a la victoria. No se luce, tal vez no tenga el mejor plantel del medio, no le sobra mucho, pero está ahí y parece que se quiere entreverar en la definición del Apertura.