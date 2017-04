Racing y Defensor Sporting empataron 0-0 en Sayago

En el Parque Osvaldo Roberto de Sayago, Racing y Defensor empataron 0-0 y terminaron la tarde con sensaciones bien diferentes. Seguramente el empate estuvo bien por cómo se dio el trámite del encuentro, pero los violetas que dirige técnicamente Eduardo Acevedo tenían el objetivo bien claro de ganar y quedar como únicos líderes del Torneo Apertura. Es que Nacional ya había perdido el sábado y luego se conocería la noticia de que Cerro había perdido con Wanderers. La cuestión ahora es que Defensor no quedó como puntero, pero de todos modos está al acecho: tiene 18 puntos y está a una unidad de bohemios y tricolores, a la espera de lo que pueda pasar este miércoles con el clásico. Racing, en cambio, estaba loco de la vida con el punto sumado. El 0-0 le vino bien sabiendo que estaba enfrentando a un rival durísimo que luchará por el campeonato. El repunte del equipo de Ney Morales -que sufrió muchísimo el final del partido- se dio la semana anterior con un triunfo y se confirmó ayer con un empate que le cayó muy bien. Los tuertos arriesgaron hasta el final, pero no pudieron marcar el gol de la victoria; la escuelita se retrasó bastante ya que quedó, cuando faltaban 15 minutos para que se terminara el match, con un futbolista menos, por la expulsión de Matías Malvino, que cortó un ataque de Boselli y vio su segunda amonestación. Ante ese retraso, se metió mucho en el área y atinó a sacar contragolpes con Leandro Sosa como conductor y figura del equipo y con Gastón Alvite como referencia de área, ya sin la presencia de Burgueño en la cancha. De esa manera, casi casi logró poner el 1-0, pero las más claras del segundo tiempo fueron para los de Punta Carretas, siendo la jugada de Gonzalo Bueno la más importante de la tarde. El Zorrito seguramente entrará en los resúmenes de goles errados de Planeta Gol, porque se comió uno casi hecho. Tras una buena combinación entre Matías Zunino y Castro, el rápido delantero quedó de frente al arco, ya sin Diego Melián debajo de los palos, pateó y la pelota se le fue por encima del travesaño. ¡Uf! Era el 1-0.

A otra cosa

Los primeros 45 minutos fueron bien diferentes de cómo se dio el final del partido. Con bastantes imprecisiones, tal vez, pero Racing fue un poco más y pudo ponerse en ventaja. Del otro lado, Defensor, que forma un muy buen tándem por la derecha con Zunino, el gran lateral -volante por momentosque tiene, y con Cardacio y Rabuñal, ambos de buen pie. A ellos los acompaña Matías Cabrera, que tuvo la chance de abrir el score sobre el final del primer tiempo: la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo de Melián, aunque todos gritaron el gol porque tocó la red del lado de afuera.

A todo esto, faltaban dos jugadorazos que tiene Defensor y no fueron de la partida, por lo que reemplazarlos también sería un desafío: Carlos Benavídez, baluarte del mediocampo defensorista y de la selección uruguaya sub 20, y Maximiliano Gómez, que no pudo jugar por la tarjeta roja que vio la semana pasada con Peñarol. Los goles no llegaron, pero el campeonato está divino. En la próxima fecha Defensor seguirá en carrera e irá por seguir arriba con El Tanque Sisley como local, mientras que Racing visitará a Sud América en un partido de puntos importantes por la tabla del descenso.