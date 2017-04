Sebastián Abreu jugará en Central Español

Esta mañana en un hotel céntrico se realizará la presentación de Sebastián Abreu como nuevo jugador de Central Español, equipo que participará en el torneo de la Segunda División Profesional.

El delantero minuano de 40 años, que en los últimos meses jugó el campeonato estadual carioca con Bangú, ya se sumó a los entrenamientos del equipo palermitano. Será la 24ª camiseta que defenderá en su carrera en Primera División, que comenzó en 1994 con Defensor Sporting. Con esta nueva incursión, el ex delantero de la selección uruguaya quedará a una camiseta del récord total en este rubro, que lo tiene el arquero alemán Lutz Pfannenstiel -de 44 años y hoy ya retirado-, quien durante su extensa trayectoria jugó en 25 equipos, con el agregado, además, de que jugó en al menos un país de cada una de las seis confederaciones regionales que integran la FIFA. Abreu está pronto para jugar, pero de todas maneras no podrá hacerlo el fin de semana en caso de que se ponga en marcha, como se supone, el campeonato de la Segunda División Profesional, ya que aún no está habilitado.

El tema económico que llevó a que la mayoría de los clubes del ascenso adoptaran la decisión de no comenzar el torneo está en vías de solución, y es por ello que se estima que el sábado comenzará a rodar la pelota.