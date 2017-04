Tabaré Vázquez explicó por qué no piensa hablar con Nicolás Maduro: “Soy oncólogo, de psiquiatría no entiendo nada”

EL FARO del Final del Mundo

El presidente uruguayo asegura que sería “una irresponsabilidad” de su parte atender a alguien que habla con espíritus encarnados en pajaritos.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) declaró ayer persona no grata al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex canciller uruguayo, Luis Almagro, al tiempo que catalogó a Diego Cánepa, ex asesor de Almagro, de “cipayo”, todo esto debido a la postura de ambos frente a la crisis en Venezuela. Un allegado a Almagro negó categóricamente que Cánepa hubiese estado asesorando a Almagro en temas relacionados con Venezuela: “¿A quién se le ocurre que un agente de la CIA va a tener un asesor tan propenso a filtrar información?”.

Mientras tanto, el presidente Tabaré Vázquez se refirió ayer en una entrevista concedida al canal de cable VTV a la polémica que mantiene con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien había acusado al gobierno uruguayo de coordinar acciones con el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar a su país. El mandatario uruguayo reiteró en la entrevista que no piensa hablar con Nicolás Maduro. “Soy oncólogo, de psiquiatría no entiendo nada. Si él se retracta de sus acusaciones, cosa que demostraría que le queda un poco de lucidez, podemos hablar, pero antes no. Sería una irresponsabilidad de mi parte”.

Un médico que trabaja en la clínica privada de Vázquez explicó que el presidente “tiene un extraordinario sentido del profesionalismo, y atender a Maduro conspiraría contra eso en dos aspectos: primero, porque es oncólogo, y difícilmente pueda atender las necesidades de alguien que habla con pajaritos; segundo, porque seguramente el gobierno venezolano no tiene dinero para pagar la consulta. Y un buen profesional tiene que cobrar, si no, no es un buen profesional”. Desde la cancillería venezolana aseguraron que a pesar de estas palabras seguirán trabajando para que el presidente uruguayo acepte “tener una charla” con Maduro. “Sabemos que Tabaré Vázquez no es psiquiatra. Pero Mauricio Macri y Horacio Cartes son empresarios y dirigentes deportivos, y Michel Temer es, lisa y llanamente, un ladrón. Difícilmente alguno de ellos pueda ayudar a nuestro presidente”.