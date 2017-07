Dejamos escrita el miércoles la nota sobre el paro del jueves para poder acatarlo, así que no podemos decirle cuánta gente lo acató

Los Informantes es un grupo numeroso de cronistas comprometidos con la realidad de nuestro país, que no teme ir hasta el hueso o preguntar lo que hay que preguntar, aunque a veces teme identificar a la persona a la que se le está preguntando.

El jueves se hizo el primer paro general de 24 horas del año, organizado por el PIT-CNT. O se realizará, porque este texto está siendo escrito el miércoles. Ustedes dirán: “Qué muchachos copados, decidieron no trabajar el jueves”. Y tienen razón, aceptamos el halago sin culpas. El problema es que no podemos darles cifras de acatamiento de algo que, para nosotros, todavía no ocurrió.

Sí podemos aventurar que habrá un “alto acatamiento”, al menos en palabras de un Fernando Pereira o similar. Claro que el “acatamiento” no responderá a los motivos del paro (ni nosotros los sabemos), sino a la falta de transporte y/o la posibilidad de quedarse en casita con el frío que está haciendo. O que hará. O que hizo. Ya me mareé.