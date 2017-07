En el FA temen que obligación de incluir una mujer en la fórmula podría llevar “a que coloquemos cualquier pelotuda sin título”

La senadora Lucía Topolansky se refirió ayer, durante una entrevista radial, al texto aprobado por el plenario del Frente Amplio (FA) según el cual las listas a cargos electivos de la fuerza política tienen que incluir 50% de mujeres y 50% de hombres.

Según la legisladora, hay muchas formas de eludir la norma, por ejemplo, multiplicar la cantidad de listas y que todas ellas sean encabezadas por hombres. “Ta, ya está, les dije que la norma se puede evadir y de qué forma se puede evadir. A partir de ahora, si dejan entrar mujeres, es culpa de ellos. Yo hice mi parte”, remató Topolansky al final de la entrevista.

Pero la mayor polémica sobre la decisión del plenario se generó a raíz de un aspecto del texto que, según varios dirigentes, no quedó claro: si la paridad se aplicaría solamente a las listas, o también a la fórmula presidencial. Varias dirigentes mujeres del FA aseguraron que colocar una mujer en la vicepresidencia podría ser “un gran paso” para que por primera vez en la historia el país tenga una presidenta mujer, por lo que es fundamental “impulsar y estimular” la paridad en la fórmula. Mientras tanto, varios dirigentes hombres consideraron que colocar una mujer en la vicepresidencia podría ser “un gran paso” para que por primera vez en la historia el país tenga una presidenta mujer, por lo que es fundamental “detener y sabotear” la paridad en la fórmula. Por otra parte, un legislador frentista aseguró: “Estoy de acuerdo con la mayor presencia de mujeres en la política, pero tampoco podemos regalarnos. Si colocamos en la fórmula a alguien simplemente por ser mujer, pero que no está capacitada, esto nos podría llevar a que coloquemos cualquier pelotuda sin título, de escasa inteligencia e inepta. No podemos caer en la frivolidad de hipotecar el futuro del FA solamente por conformar a las feministas. Tenemos que continuar con la tradición de elegir a los compañeros más capaces sin importar su sexo”.