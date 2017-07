En Holanda se está jugando la Eurocopa femenina

Está en plena disputa en Holanda la Eurocopa de fútbol femenino. Es la primera vez que se realiza con 16 selecciones, mientras que en las dos últimas ediciones participaron 12. Se trata de la competición de mayor calidad mundial del fútbol de mujeres, luego de la Copa del Mundo. Las amenazas al liderato histórico de las alemanas, que han ganado este torneo en ocho ocasiones –las últimas seis en forma consecutiva– las encabezan las francesas, sus máximas rivales, en constante ascenso en los últimos años, en los que se han ubicado en el tercer lugar en el ranking FIFA, detrás de alemanas y estadounidenses.

En la jornada inaugural, el domingo, se produjeron dos victorias 1-0 en el grupo A. En Utrech las locales holandesas derrotaron a Noruega, y en la localidad de Doetinchem Dinamarca se impuso a Bélgica. Ayer continuó con partidos del grupo B: en la ciudad de Breda se enfrentaron Alemania, que va por su séptimo título consecutivo, y Suecia, encuentro que finalizó con empate sin goles.

En el otro partido de la serie Rusia derrotó a Italia 2-1 en el Sparta Stadion de la ciudad de Rótterdam. Hoy jugarán, por el grupo C, Austria y Suiza en Deventer, a las 13.00 (hora uruguaya), y la ascendente Francia, tercera del ranking FIFA, con Islandia en Tilburgo, a las 15.45. Mañana se cerrará la etapa inicial de los cuatro grupos con los partidos por el grupo D entre España y Portugal, e Inglaterra y Escocia.

Todos los encuentros del torneo puede verse en directo en el canal de Youtube de la UEFA.

Y por acá no se juega

La programación del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue postergada nuevamente. El sábado de noche, por razones climáticas, se suspendió la etapa que estaba prevista para el domingo, por lo que el clásico Nacional-Peñarol y el partido Colón-River Plate, ambos correspondientes a la primera fecha del cuadrangular del Torneo Apertura, quedaron postergados para jugarse el fin de semana.

Como consecuencia de las postergaciones de los tres últimos fines de semana, Peñarol no juega desde el 11 de junio, día en que goleó a Wanderers 14-0 para clasificarse –por diferencia de goles– como primero de la fase inicial, todos contra todos, de la Divisional A. Los otros tres equipos participantes del cuadrangular final del Torneo Apertura no juegan desde el 25 de junio. No se pudo jugar la primera etapa del cuadrangular, el 2 de julio, debido a exigencias de los responsables de la seguridad de la AUF, y, finalmente, se suspendieron por mal tiempo y mal estado de las canchas las fechas de los domingos 9 y 16 de julio.

Cabe recordar que el domingo 23 continuará la disputa de la Copa Nacional de Clubes mayores de la Organización del Fútbol del Interior, ya en fase de octavos de final, de partido y revancha, con los 16 clubes clasificados entre los 34 participantes.