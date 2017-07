Favoritos avanzan en Wimbledon

Andy Murray avanzó a la tercera ronda del torneo de Wimbledon luego de derrotar en tres sets al alemán Dustin Brown, 6-3, 6-2 y 6-2, en uno de los encuentros más atractivos disputados ayer en la cancha principal del All England Club, tradicional sede del tercer certamen de Grand Slam de la temporada. Murray, que es el campeón defensor en Wimbledon y favorito a revalidar el título, no tuvo mayores inconvenientes en derrotar a Brown, y en la próxima ronda del certamen tendrá que enfrentarse al italiano Fabio Fognini. A pesar de que en las últimas semanas Murray tuvo algunos problemas de cadera que incluso lo llevaron a suspender dos partidos de exhibición previos a Wimbledon, en estas primeras jornadas del certamen ha respondido de buena manera, y en sus dos encuentros iniciales no ha perdido ningún set.

Tampoco perdió sets en lo que va de Wimbledon el español Rafael Nadal, que ayer, en su partido de segunda ronda, se impuso sobre el estadounidense Donald Young 6-4, 6-2 y 7-5. Nadal nuevamente estuvo en un nivel altísimo y pudo superar bien los aprietos que por momentos pasó en el partido con el jugador estadounidense. En la tercera ronda del torneo el español tendrá que enfrentarse con el ruso Raren Khachanov, quien ocupa el puesto 34 de la ATP.

Hoy aproximadamente a las 9.00 (hora uruguaya), el serbio Novak Djokovic jugará su partido de segunda ronda con el checo Adam Pavlasek. Además, el suizo Roger Federer tendrá como rival al serbio Dusan Lajovic, en un partido que no comenzará antes de las 12.30. Estos encuentros se podrán ver en directo por las señales de la cadena ESPN. También para esta jornada está marcado el partido que el argentino Juan Martín del Potro jugará con el letón Ernests Gulbis.

Además, hoy jugará en Wimbledon el único uruguayo que participa en el torneo, Ariel Behar, que juega en dobles formando pareja con el bielorruso Alexander Bury. Behar y Bury enfrentarán a la dupla compuesta por el neozelandés Marcus Daniell y el brasileño Marcelo Demoliner.